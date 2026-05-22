  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике об уходе Гвардиолы из «Сити»: «Не хочу верить в это. Пеп – лучший тренер всех времен. Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут это копировать»
0

Энрике об уходе Гвардиолы из «Сити»: «Не хочу верить в это. Пеп – лучший тренер всех времен. Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут это копировать»

Луис Энрике: не верю, что Гвардиола уходит, я хотел бы видеть его еще много лет.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на новости об уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» покинет свой пост по окончании этого сезона. 

«Я не верю, что Пеп Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы.

Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было это желание стать тренером [сборной]. Не думаю, что он возглавит Италию, но и исключать этого нельзя.

Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне в течение многих лет, потому что он является для меня примером для подражания, ведь он лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев, а из-за того, что он транслирует, как он это делает, как он изменил игру, как он осмеливается смещать центральных защитников или двигать фулбеков в центр.

Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут это копировать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные. И в этом он номер один», – сказал Энрике в интервью Movistar Plus.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46540 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Сити
logoЛуис Энрике

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошие , достойные слова в адрес коллеги
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Хорошие , достойные слова в адрес коллеги
Вообще то, коллега забыл упомянуть учителя Пепа, великого Ташуева, у них одни методички же)
Лол, я в ФМ еще ставил Джонса и Смоллинга в центр нападения и грузил все навесами
Тоже мне, новатор
ОтветРастин Кол
Лол, я в ФМ еще ставил Джонса и Смоллинга в центр нападения и грузил все навесами Тоже мне, новатор
Попов тоже когда-то опередил Маркони, а толку?
Твоя проблема — забыл оформить патент. Уже бы давно стриг капусту с физруков Пепа & Энрике.
ОтветРастин Кол
Лол, я в ФМ еще ставил Джонса и Смоллинга в центр нападения и грузил все навесами Тоже мне, новатор
и схему 1-1-8
Не просто так Тедеско в атаку Кутепова ставил
ОтветJenqa123
Не просто так Тедеско в атаку Кутепова ставил
Кутепов в свое время играл на уровне Компани)))
Ответ嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
Кутепов в свое время играл на уровне Компани)))
На уровне нынешнего Компани только если
Слышь, поставь Пепа в «Осасуну» – я посмотрю. В футболе давным-давно все придумано.
ОтветMoffo
Слышь, поставь Пепа в «Осасуну» – я посмотрю. В футболе давным-давно все придумано.
Комментарий скрыт
ОтветPelerin
Комментарий скрыт
У тренеришки Эмери на 5 еврокубков больше чем у Дзюбы, так что главный свой батл он выиграл сабмишеном
Не показывайте это Александру Мостовому по кличке " царь ". Он же утверждает, что тренер это так - на скамейку посидеть вышел, а решают все футболисты. В футболе все давно придумано.
А тут один из футбольных заметьте людей , напрочь это опровергают и говорит, что вовсе не так.
А по теме просто - Гвардиола не умер ,как тренер , мы еще увидим его в деле. И это 100 процентов.
Вот будет номер, если он останется до конца контракта. 😀
ОтветMichaelSH
Не показывайте это Александру Мостовому по кличке " царь ". Он же утверждает, что тренер это так - на скамейку посидеть вышел, а решают все футболисты. В футболе все давно придумано. А тут один из футбольных заметьте людей , напрочь это опровергают и говорит, что вовсе не так. А по теме просто - Гвардиола не умер ,как тренер , мы еще увидим его в деле. И это 100 процентов. Вот будет номер, если он останется до конца контракта. 😀
Это с колокольни Моста. Большие творческие футболисты (а он был бесспорно таковым) делают на поле вещи, которые тренер им не подсказывает. Посмотрите на Роналдиньо, Месси - разве тренер им говорит, как обыгрывать, как обострять? Нет, конечно, это вне футбольной тактики. Месси всегда был сам себе тренером, это известный факт. Мост, конечно, не эти двое, но из того же теста, очень высококачественного.
Ответversus_
Это с колокольни Моста. Большие творческие футболисты (а он был бесспорно таковым) делают на поле вещи, которые тренер им не подсказывает. Посмотрите на Роналдиньо, Месси - разве тренер им говорит, как обыгрывать, как обострять? Нет, конечно, это вне футбольной тактики. Месси всегда был сам себе тренером, это известный факт. Мост, конечно, не эти двое, но из того же теста, очень высококачественного.
Приведи еще пример. Давай вперёд. Шерки , Виртс , Ямаль , Педри - они все прессингуют , играют по установке тренера. Райли может ? Кто из молодежи играет так , как хочет.
Да и Месси сто процентов не играл раньше,.как ему захочется.
Что значит однажды? Сколько раз он Пике заряжал в атаку?
Если лучший на данный момент тренер в мире, говорит про вас такое. Вы реально лучший тренер всех времён.
ОтветМашина Мощная
Если лучший на данный момент тренер в мире, говорит про вас такое. Вы реально лучший тренер всех времён.
Комментарий скрыт
ОтветНизкие Коэффициенты
Комментарий скрыт
А что, один-два проигранный матч в сезоне должны перечеркнуть всю работу человека? 😁 зачем тогда нужны национальные чемпионаты и внутренние кубки которые показывают что вы умеете делать на дистанции 😁 ну да, мнение Энрике ничто, так, не футбольный человек вообще). Мнение комментаторов со спортса намного авторитетнее 😎
Так выпускал же. Штурм Пике на последних минутах не помните?
Надеюсь Пеп вернется в Барсу и вернет величие клубу на международной арене
Энрике хлебом не корми, дай похвалить Пепа.) И поделом. Они еще долго играли вместе.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
6 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
8 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
11 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
23 минуты назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
28 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
31 минуту назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
39 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
только чтоLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
3 минуты назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
5 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
20 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
41 минуту назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем