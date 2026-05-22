Денис Лебедев: «ЦСКА будет чемпионом в ближайшее время. Красно‑синий – самый сильный!»
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев уверен, что ЦСКА в ближайшее время выиграет Мир РПЛ.
«Я болею за ЦСКА, мой сын болеет за ЦСКА. Красно‑синий – самый сильный! ЦСКА обязательно в ближайшее время будет чемпионом», – сказал Лебедев.
В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне‑2015/16. В нынешнем сезоне команда стала пятой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
