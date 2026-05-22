«МЮ» хочет подписать Тонали из «Ньюкасла» и Эдерсона из «Аталанты» летом. В клубе уверены, что смогут оформить обе сделки (Sky Sport)
Манкунианцы заинтересованы в трансферах Эдерсона Лоуренсо из «Аталанты» и Сандро Тонали из «Ньюкасла». В «Юнайтед» уверены, что смогут оформить обе сделки в в ближайшее трансферное окно, пишет Sky Sport Italia.
Отмечается, что интерес к бразильскому игроку также проявляет «Атлетико», но мадридцам будет очень сложно подписать его.
В текущем сезоне Серии А Эдерсон провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. На счету Тонали 2 ассиста в 35 играх АПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
