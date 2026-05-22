  «МЮ» хочет подписать Тонали из «Ньюкасла» и Эдерсона из «Аталанты» летом. В клубе уверены, что смогут оформить обе сделки (Sky Sport)
«МЮ» хочет подписать Тонали из «Ньюкасла» и Эдерсона из «Аталанты» летом. В клубе уверены, что смогут оформить обе сделки (Sky Sport)

«МЮ» хочет укрепить полузащиту Тонали и Эдерсоном.

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать двоих полузащитников летом. 

Манкунианцы заинтересованы в трансферах Эдерсона Лоуренсо из «Аталанты» и Сандро Тонали из «Ньюкасла». В «Юнайтед» уверены, что смогут оформить обе сделки в в ближайшее трансферное окно, пишет Sky Sport Italia.

Отмечается, что интерес к бразильскому игроку также проявляет «Атлетико», но мадридцам будет очень сложно подписать его. 

В текущем сезоне Серии А Эдерсон провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. На счету Тонали 2 ассиста в 35 играх АПЛ.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
Тонали ,конечно в порядке ! А вот бразил, достаточно средний игрок. Я смотрю серию А регулярно, ничего особенного в нём нет.
На скамейку норм было бы👌
Как определили , что он средний игрок?
Похоже на вброс. Тоналли с его личкой вряд ли нужен МЮ. Эдерсон без опыта АПЛ тоже не подходит под новую политику клуба. Фернандес из Вест Хема и Андерсон/Балеба более предпочтительны были бы.
тех кого ты перечислил обойдутся гораздо дороже эдерсона
Балеба не игрок для топ команды, хз че его все отмечают, у него статы хуже чем у Угарте, практически все лучшие матчи Брайтон провел с ним на скамейке. Надеюсь больше не будут связывать его с МЮ.
Больше похоже на утку. Фернандеша из Вест Хэма скорее возьмут. И, если получится, Андерсона.
Хватит такскать середняков из Аталанты за оверпрайс
Много середняков притащили из Аталанты?
Хойлун, Диалло
Не верится в трансфер Тонали. Сороки клуб не бедный, сильно упрутся. Только если сам итальянец настойчиво не попросит трансфера. Эдерсон хороший ЦП, просто засиделся в Аталанте. Потому и мимо сборной пролетел
У Ньюкасла нет лч, это весомая ерунда
Типа в первый раз не попали? НЮ играет на физике и у Тонали кроме бега и выносливости нет ничего, там таких любят. В этом сезоне не попали, так как выдохлись играть по 2 матча в неделю, но в следующем сезоне не надо будет играть в еврокубках и попадут в ЛЧ. Так уже было.
если Андерсон реально так хорош то на деньги смотреть не нужно,взять любой ценой,ведь он может много лет закрыть зону в опорке.тонали мне понравился ,берет на себя весь центр поля , в играх с большими клубами играет уверено
Из Ноттингема? Он 120 стоит, МЮ не может себе позволить покупать за такие деньги одного игрока
Андерсон реально хорош, но его скорее всего заберет Сити
А Эдерсон он как вообще? Не слежу просто. И приживется ли в АПЛ?
Для глубины состава точно пойдёт, не думаю что будет стоить дорого, авось заиграет
ну да, за 50-60 этим летом можно урвать.
Единственное топ усиление это Андерсон, но он скорее всего уйдет в Сити. Банально моложе и адаптированный. Эдерсон хорошо, как минимум в ротацию если не потянет основу. Тонали не опорник, он восьмёрка, там уже есть Майну, и Ньюкасл будет просить много денег. Если Ньюкасл не будет просить много денег, то тогда уж Гимараеша попробовать забрать
Нужно брать одновременно итальянского лудомана, того высокого смуглого, который избивает одноклубников в Мадриде и сказочника из Ноттингемского леса, если есть амбиции стать лучшими в мире.
