Андраде проходит медосмотр в «Зените». Защитник «Балтики» рассчитывал на зарплату 1,1-1,2 млн евро в год, его агент обсуждал комиссию в 1 млн для клубов РПЛ (Legalbet)

Центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде завершает трансфер в «Зенит».

26-летний футболист из Колумбии проходит углубленный медицинский осмотр перед переходом в «Зенит». Игрок находится в Санкт-Петербурге, где завершает медобследование, а клубы согласовывают последние детали сделки, сообщает Legalbet.

Утверждается, что Андраде рассчитывал на зарплату около 1,1-1,2 млн евро в год, а его агент обсуждал комиссию на уровне 1 млн евро при переходе в другие российские клубы, при этом для «Зенита» сумма может оказаться выше. В «Балтике» колумбиец получал около 300 тысяч евро в год.

Трансфер Кевина обойдется «Зениту » в 3,5 млн евро .

Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года.