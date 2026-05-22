  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андраде проходит медосмотр в «Зените». Защитник «Балтики» рассчитывал на зарплату 1,1-1,2 млн евро в год, его агент обсуждал комиссию в 1 млн для клубов РПЛ (Legalbet)
0

Андраде проходит медосмотр в «Зените». Защитник «Балтики» рассчитывал на зарплату 1,1-1,2 млн евро в год, его агент обсуждал комиссию в 1 млн для клубов РПЛ (Legalbet)

Андраде из «Балтики» проходит медосмотр в «Зените».

Центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде завершает трансфер в «Зенит».

26-летний футболист из Колумбии проходит углубленный медицинский осмотр перед переходом в «Зенит». Игрок находится в Санкт-Петербурге, где завершает медобследование, а клубы согласовывают последние детали сделки, сообщает Legalbet.

Утверждается, что Андраде рассчитывал на зарплату около 1,1-1,2 млн евро в год, а его агент обсуждал комиссию на уровне 1 млн евро при переходе в другие российские клубы, при этом для «Зенита» сумма может оказаться выше. В «Балтике» колумбиец получал около 300 тысяч евро в год.

Трансфер Кевина обойдется «Зениту» в 3,5 млн евро.

Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года. Его подробная статистика – здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46539 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoКевин Андраде
logoБалтика
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoвозможные трансферы
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Агентская комиссия 1 млн за лега среднего пошиба. Чисто паразиты, которые тянут деньги из клубов за просто так
Ответalexey102rus
Агентская комиссия 1 млн за лега среднего пошиба. Чисто паразиты, которые тянут деньги из клубов за просто так
Почему за просто так. Это работа агента, выбивать лучшие условия для своего клиента, за эту работу он получает вознаграждение, то на которое он договорился. Думаю, если бы переговоры с клубами были всегда прозрачные и их можно было вести без кучи посредников, то навряд-ли бы игроки имели дело с агентами.
Ответalexey102rus
Агентская комиссия 1 млн за лега среднего пошиба. Чисто паразиты, которые тянут деньги из клубов за просто так
Комиссия эта сумма, которую игрок дополнительно получил бы как зарплату, проведи он такие же классные переговоры как агент. Но он не может проводить такие переговоры, плюс есть куча юридических и прочих моментов. Поэтому легче, надежнее и проще отдать все на откуп агентам.
Есть и плюсы и минусы этого трансфера, что ж, скоро всё увидим, успехов в Зените!
ОтветДмитрий9779
Есть и плюсы и минусы этого трансфера, что ж, скоро всё увидим, успехов в Зените!
Есть зима, есть лето. Есть день, а есть ночь... Всё, можно идти кандидатскую как минимум получать.
А когда про весну и осень скажу, то докторская точно моя)
ОтветДмитрий9779
Есть и плюсы и минусы этого трансфера, что ж, скоро всё увидим, успехов в Зените!
А какие плюсы от этого трансфера? Пока только минусы, игрок не уровня Зенита это точно
С учётом, что Нино хочет домой, и держать его было бы некрасиво - штош
ОтветОстап Бендер
С учётом, что Нино хочет домой, и держать его было бы некрасиво - штош
Да тут хоть красиво хоть нет, если держать футболиста силой, то скорее всего он через силу еле-еле играть и будет, так что лучше продать. Ну и Андраде вполне себе хороший защитник для РПЛ
Андраде классный, завидую питерцам!
Не уверен, что те кто говорит, что Андраде — не уровень Зенита, смотрели хотя бы один матч Балтики.
Я смотрел все, Андраде — лучший игрок Балтики последних двух сезонов с огромнейшим отрывом, очень качественный защитник.
ОтветDNMboom
Не уверен, что те кто говорит, что Андраде — не уровень Зенита, смотрели хотя бы один матч Балтики. Я смотрел все, Андраде — лучший игрок Балтики последних двух сезонов с огромнейшим отрывом, очень качественный защитник.
хорошо, если так
Неплохой защитник, который с опытом в РПЛ. Не забывайте, что Нино очень хочет на родину по личным обстоятельствам. Андраде видимо либо в пару к Дивееву, либо как основной-запасной
Кто следующий в Балтике на распродаже? Бивеев, Бориско, Хиль, Петров?...
Зачем он нужен, не лучше того же бразильца из Сочи, которого нет уже давно. Да и не уровень Зенита: для основы слабоват, а сидеть в запасе есть Алип... Дркушич хорошо подменяет и не халтурит на тренировках
Ответbox2box2
Зачем он нужен, не лучше того же бразильца из Сочи, которого нет уже давно. Да и не уровень Зенита: для основы слабоват, а сидеть в запасе есть Алип... Дркушич хорошо подменяет и не халтурит на тренировках
Нифига слабоват. Вы точно чемпионат смотрели? Кордобу в весеннем матче с Краснодаром съел, и в Балтике которая 2-я по пропущенным играл роль ключевого защитника. Ещё и в атаку в качестве центрфорварда ходить умеет, скоростью и координацией обладает пртличной. Кого ещё то надо? В РПЛ выбор что ли велик?
ОтветBalt
Нифига слабоват. Вы точно чемпионат смотрели? Кордобу в весеннем матче с Краснодаром съел, и в Балтике которая 2-я по пропущенным играл роль ключевого защитника. Ещё и в атаку в качестве центрфорварда ходить умеет, скоростью и координацией обладает пртличной. Кого ещё то надо? В РПЛ выбор что ли велик?
Он слабоват для Топ-клуба уровня Зенита. Он хороший игрок для Балтики и нашего пешеходного чемпионата. И, кстати, 1 раз съесть Кордобу - мало, вот когда он будет 20 матчей подряд регулярно съедать классных нападающих, тогда да. А еще он феерично удалился на 10 минуте с проводницами...
Зенит делает то, что должен. Андраде - отличный защитник, адаптированный к РПЛ. Покупаем за дёшево.
Удерживать Нино нереально - он очень многое сделал для Зенита, и, учитывая его семейную ситуацию, мы обязаны его отпустить, даже если это невыгодно в коммерческом плане.
ОтветСтивен Дедал
Зенит делает то, что должен. Андраде - отличный защитник, адаптированный к РПЛ. Покупаем за дёшево. Удерживать Нино нереально - он очень многое сделал для Зенита, и, учитывая его семейную ситуацию, мы обязаны его отпустить, даже если это невыгодно в коммерческом плане.
Он действительно отличный он хороших защей.
ОтветСтивен Дедал
Зенит делает то, что должен. Андраде - отличный защитник, адаптированный к РПЛ. Покупаем за дёшево. Удерживать Нино нереально - он очень многое сделал для Зенита, и, учитывая его семейную ситуацию, мы обязаны его отпустить, даже если это невыгодно в коммерческом плане.
Что за ситуация-то такая у него?
И Хиля вместо Соболева можно зацепить
ОтветGroznyi2024
И Хиля вместо Соболева можно зацепить
думаю, там надежды на кого-то лучше, чем Хиль
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
14 мая, 07:50
«Локомотив» не договорился с агентом Андраде по финансовым условиям. С «Балтикой» был согласован трансфер за 3-3,5 млн евро (Legalbet)
11 мая, 13:59
«Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро (Иван Карпов)
11 мая, 06:44
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
6 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
8 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
11 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
23 минуты назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
28 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
31 минуту назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
39 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
3 минуты назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
5 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
20 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
41 минуту назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Рекомендуем