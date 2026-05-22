Андраде проходит медосмотр в «Зените». Защитник «Балтики» рассчитывал на зарплату 1,1-1,2 млн евро в год, его агент обсуждал комиссию в 1 млн для клубов РПЛ (Legalbet)
26-летний футболист из Колумбии проходит углубленный медицинский осмотр перед переходом в «Зенит». Игрок находится в Санкт-Петербурге, где завершает медобследование, а клубы согласовывают последние детали сделки, сообщает Legalbet.
Утверждается, что Андраде рассчитывал на зарплату около 1,1-1,2 млн евро в год, а его агент обсуждал комиссию на уровне 1 млн евро при переходе в другие российские клубы, при этом для «Зенита» сумма может оказаться выше. В «Балтике» колумбиец получал около 300 тысяч евро в год.
Трансфер Кевина обойдется «Зениту» в 3,5 млн евро.
Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Я смотрел все, Андраде — лучший игрок Балтики последних двух сезонов с огромнейшим отрывом, очень качественный защитник.
Удерживать Нино нереально - он очень многое сделал для Зенита, и, учитывая его семейную ситуацию, мы обязаны его отпустить, даже если это невыгодно в коммерческом плане.