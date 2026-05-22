Роберто Мартинес: «Роналду гораздо больше, чем игрок, он эталон. Человеку свойственно, достигнув своей мечты, частично утратить чувство голода. Но Криштиану – полная противоположность»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о работе с Криштиану Роналду. 

– У вас есть один из лучших игроков в истории – Криштиану Роналду. Как руководите таким игроком?

– Никто не может сказать о Криштиану больше, чем сам футбол. Его долголетие на этом уровне исключительно.

Он гораздо больше, чем игрок, он эталон. Его постоянный успех объясняется его стремлением совершенствоваться с каждым днем. Он не позволяет своим прошлым достижениям ослабить его.

Человеку свойственно, достигнув своей мечты, частично утратить чувство голода. Но Криштиану – полная противоположность: его голод возобновляется день ото дня. Это то, что больше всего впечатляет наш тренерский штаб.

Сегодня он привносит в нашу команду несколько вещей. Во-первых, талант: он забивает голы, создает пространство в штрафной, что очень важно. Во-вторых, опыт: ни у кого из остальных игроков нет такого опыта действий в ключевые моменты, как у него. И, наконец, его безупречное отношение к делу и самоотдача. Вот почему он такой важный капитан, – сказал Мартинес.

🥇 Роналду выиграл первый клубный трофей с 2021 года. Форвард «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в 41 год

Криштиану Роналду: «ЧЕМПИОНЫ!!!!!🏆🟡🔵»

Смотрел сегодня игру Аль-Насра. Давно не видел игры Роналду, но тут повод оказался сильный.

Вообще не знаю за какие заслуги его в сборную на чм взяли. Любой контакт — он падает. Пешеход пешеходом же.
Его максимум на европейском и мировом уровне — минут 5-10 в конце матча выходить и что-то пытаться сделать.
Pro_Zenit_7
за былые заслуги и опыт, больше нет причин
Такими дядьками-маскотами не разбрасываются, если конечно Мартинес не будет его по 60-90 минут выпускать. Вместе с Бруну вполне способен дать стимул команде)
Не знал, что эталоном считается бросать капитанскую повязку в истериках на газон и бить телефоны фанатам инвалидам.
Хорошо что Мартинес делает на него ставку. Очень хочется чтобы он все время был на поле.
Только что выиграл лигу Европы с Астон Виллой и уже за Роналду топит!
