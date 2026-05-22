Роналду поднял кубок чемпионов Саудовской Аравии. Форвард повязал на голову шарф «Аль-Насра» и надел футболку с надписью «Рыцарь Роналду»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поднял над головой кубок чемпионов Саудовской Аравии.
41-летний португалец сделал дубль и помог команде разгромить «Дамак» (4:1) в 34-м туре. Он выиграл первый официальный трофей с клубом.
После матча на стадионе «Аль-Насра» прошла церемония награждения. Криштиану вышел на нее с повязанным на голове шарфом клуба и в клубной футболке с надписью «Рыцарь Роналду» на спине.
Криштиану последним получил медаль за первое место в турнире. Затем ему вручили кубок, на который он несколько раз указал болельщикам, а потом отправился к команде и поднял трофей.
Изображения: кадры из трансляции Thmanyah Sports
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
том же Хиляле легов классных больше, и они травмированных заменяют без потери качества. Как будто у них есть внутренний редактор как в FM
Наср потерял Брозович и в центре поля равнозначной замены уже нет.
Жоау Феликс возмужал рядом с Роналду
Стал настоящим бойцом