Роналду поднял кубок чемпионов Саудовской Аравии. Форвард повязал на голову шарф «Аль-Насра» и надел футболку с надписью «Рыцарь Роналду»

Роналду вручили кубок чемпионов Саудовской Аравии.

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поднял над головой кубок чемпионов Саудовской Аравии.

41-летний португалец сделал дубль и помог команде разгромить «Дамак» (4:1) в 34-м туре. Он выиграл первый официальный трофей с клубом.

После матча на стадионе «Аль-Насра » прошла церемония награждения. Криштиану вышел на нее с повязанным на голове шарфом клуба и в клубной футболке с надписью «Рыцарь Роналду» на спине.

Криштиану последним получил медаль за первое место в турнире. Затем ему вручили кубок, на который он несколько раз указал болельщикам, а потом отправился к команде и поднял трофей.

