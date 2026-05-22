  • Роналду поднял кубок чемпионов Саудовской Аравии. Форвард повязал на голову шарф «Аль-Насра» и надел футболку с надписью «Рыцарь Роналду»
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поднял над головой кубок чемпионов Саудовской Аравии.

41-летний португалец сделал дубль и помог команде разгромить «Дамак» (4:1) в 34-м туре. Он выиграл первый официальный трофей с клубом.

После матча на стадионе «Аль-Насра» прошла церемония награждения. Криштиану вышел на нее с повязанным на голове шарфом клуба и в клубной футболке с надписью «Рыцарь Роналду» на спине.

Криштиану последним получил медаль за первое место в турнире. Затем ему вручили кубок, на который он несколько раз указал болельщикам, а потом отправился к команде и поднял трофей.

Изображения: кадры из трансляции Thmanyah Sports

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
У всех на футболках было написано рыцарь,а не только у Роналду
Это вроде прозвище Аль-Насра - рыцари
так так, на футболках у клуба из Саудовской Аравии надпись рыцарь... кринжовато как то
Шахид-моджахед
200 млн в год, 3.5 года, 700 млн чтобы выиграть 1 чемпионат Саудовской Аравии)))
Хорошо, что он не играл когда плакал, иначе команда тоже осталась бы без трофеев в этом году )
Эти деньги платит ему не конкретный клуб чтобы выиграть чемпионство. Эти деньги из фонда саудовской Аравии, которые уже 2 миллиарда принесли на рекламе
Не рыцарь, а настоящий паладин!
Палпатин
Сильный характер у игроков АльНасра.
том же Хиляле легов классных больше, и они травмированных заменяют без потери качества. Как будто у них есть внутренний редактор как в FM
Наср потерял Брозович и в центре поля равнозначной замены уже нет.
Жоау Феликс возмужал рядом с Роналду
Стал настоящим бойцом
Любопытно будет посмотреть на Феликса в сборной Португалии на ЧМ. Там будет виден его истинный нынешний уровень.
Да не, просто хозяин играет фишками как хочет. После бунта футболиста, захотел, чтобы Наср победил.
Символично, что в мусульманской стране решили написать на футболках про рыцаря. С учётом того, что одна из главных ассоциаций с рыцарями это Крестовые походы)
Рыцари Неджда их прозвище...
Хорошо, что не "Тамплиеры Неджа"... Вообще, забавное взаимопроникновение культур. Салах ад-Дина многие христианские владыки называли рыцарем по поведению. В некоторых историях он даже прошел посвящение в рыцари, что для мусульманина в принципе невозможно.
Не Радулов конечно,но тоже сойдёт
Комментарий удален пользователем
Сравнил тоже Саню жигана с этим средним футболистом
Царь, рыцарь, лорд. Кто ещё?
Говорят, царь ненастоящий... ©
А крроль то голый.....
