В Марселе пытались ограбить Павара – девушка футболиста и ее брат заметили пятерых злоумышленников возле дома Бенжамена. Подозреваемые уехали и были задержаны
Павара пытались ограбить во Франции.
В Марселе задержали злоумышленников, пытавшихся ограбить Бенжамена Павара.
Инцидент произошел в среду вечером. Девушка защитника «Марселя» и ее брат заметили возле дома футболиста группу людей, которые пытались проникнуть внутрь.
Когда грабители поняли, что их увидели, они сели в Mercedes и покинули место происшествия, но были задержаны через несколько минут.
Полиция взяла под стражу пятерых подозреваемых – это жители пригородов Парижа в возрасте от 20 до 28 лет.
Напомним, в понедельник Павар объявил, что вернется в «Интер» по окончании этого сезона. «Марсель» не стал активировать опцию выкупа футболиста.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
