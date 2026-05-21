В Марселе пытались ограбить Павара – девушка футболиста и ее брат заметили пятерых злоумышленников возле дома Бенжамена. Подозреваемые уехали и были задержаны

Павара пытались ограбить во Франции.

В Марселе задержали злоумышленников, пытавшихся ограбить Бенжамена Павара .

Инцидент произошел в среду вечером. Девушка защитника «Марселя» и ее брат заметили возле дома футболиста группу людей, которые пытались проникнуть внутрь.

Когда грабители поняли, что их увидели, они сели в Mercedes и покинули место происшествия, но были задержаны через несколько минут.

Полиция взяла под стражу пятерых подозреваемых – это жители пригородов Парижа в возрасте от 20 до 28 лет.

Напомним, в понедельник Павар объявил , что вернется в «Интер » по окончании этого сезона. «Марсель » не стал активировать опцию выкупа футболиста.