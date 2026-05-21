Nike о Роналду: «Куда бы Криштиану ни отправился, чемпионские титулы следуют за ним»

Nike о Роналду: «Куда бы он ни приехал, чемпионские титулы следуют за ним».

Компания Nike поздравила Роналду с первым чемпионским титулом в составе саудовского «Аль-Насра ». «Куда бы ни отправился Криштиану , чемпионские титулы следуют за ним», – говорится в посте американского бренда, амбассадором которого является 41-летний португалец. Также в аккаунте Nike появилась фотография Роналду с надписью: «Победы никогда не заканчиваются». Фото: instagram.com/nikefootball/