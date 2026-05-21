Батраков в джерси Радулова поздравил «Локомотив» с Кубком Гагарина: «Лучшие! 🏆🏆»

Батраков в свитере Радулова поздравил ХК «Локомотив».

Полузащитник футбольного «Локомотива » Алексей Батраков поздравил хоккейный «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина.

Ярославцы одержали победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии (3:2, 4-2) и выиграли плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ второй год подряд.

«Поздравляю ХК «Локомотив». Лучшие! 🏆🏆», – написал Алексей.

Батраков опубликовал фотографию, на которой он в джерси Александра Радулова, подаренном самим хоккеистом , смотрит матч «Локомотива».

