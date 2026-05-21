Морган поздравил Роналду с титулом: «Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!👏»
Пирс Морган, журналист, телеведущий и друг Криштиану Роналду, поздравил португальца с первым официальным трофеем в составе «Аль-Насра».
41-летний форвард сборной Португалии сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1) и впервые выиграл эту лигу.
«БУУУУУУМ!!! Мои поздравления, Криштиану. Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!👏» – написал Морган.
Напомним, что Роналду в ноябре 2022 года, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал резонансное интервью Моргану, в котором раскритиковал английский клуб и главного тренера Эрика тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут, и игрок уехал на Ближний Восток.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
