  Морган поздравил Роналду с титулом: «Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!👏»
Морган поздравил Роналду с титулом: «Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!👏»

Пирс Морган, журналист, телеведущий и друг Криштиану Роналду, поздравил португальца с первым официальным трофеем в составе «Аль-Насра».

41-летний форвард сборной Португалии сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1) и впервые выиграл эту лигу.

«БУУУУУУМ!!! Мои поздравления, Криштиану. Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!👏» – написал Морган.

Напомним, что Роналду в ноябре 2022 года, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал резонансное интервью Моргану, в котором раскритиковал английский клуб и главного тренера Эрика тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут, и игрок уехал на Ближний Восток.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46537 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
Поздравляю всех красивых людей с завоеванием Роналду очередного титула
Двойной праздник для Моргана. И Арсенал и любимый игрок
А где этот Морган был в матче с Осакой?. Наверное, ждал его в подтрибунном.. Чтобы утешить.. Это была отмазка, что бы не получать серебряные медали.. 🤣
Готовил язык
Фантастика, Криш, пустыня наша! Теперь в Бангладеш, за рекордом!
всё то Морган знает о Роналду
Есть первый клубный трофей Роналду за пять лет! Наконец-то титул с «Аль-Насром»
21 мая, 22:45
🥇 Роналду выиграл первый клубный трофей с 2021 года. Форвард «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в 41 год
21 мая, 21:20
Криштиану Роналду: «ЧЕМПИОНЫ!!!!!🏆🟡🔵»
21 мая, 20:17Фото
Роналду забил 28 голов за 30 матчей в сезоне саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» стал 3-м бомбардиром турнира
21 мая, 20:07
Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии. Ранее он трижды выигрывал АПЛ и по два раза побеждал в Ла Лиге и Серии А
21 мая, 20:05
