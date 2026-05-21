Травма Неймара может оказаться серьезнее, чем предполагалось. Форвард сборной Бразилии вряд ли сыграет в товарищеских матчах с Панамой и Египтом перед ЧМ

Неймар может пропустить товарищеские матчи сборной Бразилии из-за травмы.

Травма Неймара может оказаться серьезнее, чем предполагалось.

Напомним, 34-летний нападающий «Сантоса », вызванный в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026, повредил икроножную мышцу. Сообщалось, что он пропустит 5-10 дней .

Однако, как сообщает ESPN, в Бразильской конфедерации футбола полагают, что для восстановления игрока может потребоваться больше времени, чем сообщал его клуб. В организации хотят дождаться начала сбора национальной команды 27 мая, чтобы оценить физическое состояние Неймара.

«Сантос» по-прежнему утверждает, что повреждение форварда не носит серьезный характер. В клубе даже считают, что Неймар может принять участие в матче Южноамериканского кубка против «Депортиво Куэнка» 26 мая, хотя вероятность этого не очень высока.

При этом люди, знакомые с ситуацией, сказали представителям сборной, что все не так просто и восстановление футболиста займет больше времени, чем считалось изначально.

В данный момент участие Неймара в товарищеских матчах со сборными Панамы и Египта , которые состоятся 1 и 6 июня соответственно, считается маловероятным.