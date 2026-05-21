  • Травма Неймара может оказаться серьезнее, чем предполагалось. Форвард сборной Бразилии вряд ли сыграет в товарищеских матчах с Панамой и Египтом перед ЧМ
Травма Неймара может оказаться серьезнее, чем предполагалось. Форвард сборной Бразилии вряд ли сыграет в товарищеских матчах с Панамой и Египтом перед ЧМ

Напомним, 34-летний нападающий «Сантоса», вызванный в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026, повредил икроножную мышцу. Сообщалось, что он пропустит 5-10 дней

Однако, как сообщает ESPN, в Бразильской конфедерации футбола полагают, что для восстановления игрока может потребоваться больше времени, чем сообщал его клуб. В организации хотят дождаться начала сбора национальной команды 27 мая, чтобы оценить физическое состояние Неймара. 

«Сантос» по-прежнему утверждает, что повреждение форварда не носит серьезный характер. В клубе даже считают, что Неймар может принять участие в матче Южноамериканского кубка против «Депортиво Куэнка» 26 мая, хотя вероятность этого не очень высока. 

При этом люди, знакомые с ситуацией, сказали представителям сборной, что все не так просто и восстановление футболиста займет больше времени, чем считалось изначально. 

В данный момент участие Неймара в товарищеских матчах со сборными Панамы и Египта, которые состоятся 1 и 6 июня соответственно, считается маловероятным.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?42635 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Комментарии

Федерация подставила Анчелотти
Да ладно, он просто знал, что не нужно идти на конфликт в бразильскими фанами и экспертами (которые во многом тоже фаны), ситуация сама разрешится и не придётся объяснять, почему Неймар не играл.
С другой стороны, мастерство Неймара понадобится Бразилии в первую очередь в плей-офф, а до него ещё далеко, успеет залечить свою ногу.
Жоао Педро кто вернёт шанс сыграть на ЧМ? Или даже Ришарлисону
Может всё таки надо было Жоао Педро в заявку внести. Учитывая травматичность Неймара
да анчи грамотно поступил. сейчас неймар вылетит и спокойно педро вызовет) а так вызвал бы педро сразу вместо неймара, ныли что не взяли неймара, а потом в случае вылета еще припоминали об этом долго как дунге в 2010
Да не, бред какой-то)
Не исключено, что он получил травму в момент празднования информации о вызове в сборную
Отлично. Надеюсь заменят этого клоуна.
А по канату кто будет целый месяц ходить?
подскользнулся когда открывал шампанское
Неймар это чемодан без ручки. Его уровень существует только в общественном мнении, а по факту бесконечные травмы, карнавалы и дни рождения сестры.
Потом в старости выпустит автобиографию и не удивлюсь, если будет написано, что-то в стиле "все думали, что она моя сестра, а на самом деле...."
... оказалась братом?
Анчелоти все таки слабым тренером оказался. Прогнулся под общественное мнение. И это его ссов0сем не красит. Любой уважающий себя тренер должен опираться только на собственное мненрие. А взять Неймара, который сейчас в ужасной форме это просто позорище
Судить будем после мундиаля, уж кому-кому, но папе Карло не нужно кому-то что-то доказывать, за него говорят титулы. А называть его «слабым тренером» = расписываться в собственной некомпетентности
Лол, вызвал талисманчика в сборную и уже слабый тренер
Все норм. Даже на костылях нужен. Не шашлык так стейк пожарит. Стас не даст соврать. Жопедре с Антони на заметку.
ну всё уже, вызовите Жао Педро.
Теперь понятно почему сам Месси не взял его в Майами.. 😄
