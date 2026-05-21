Криштиану Роналду: «ЧЕМПИОНЫ!!!!!🏆🟡🔵»
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился радостью от первого официального трофея в составе саудовского клуба.
41-летний игрок сборной Португалии сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1) и впервые выиграл эту лигу.
Криштиану также опубликовал коллаж из своих изображений со слоганом Victory state of mind («Победа – это состояние ума»), который был использован в рекламе чемоданов от Louis Vuitton с Роналду и Лионелем Месси.
Изображение: x.com/Cristiano
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
Аль-Наср проигрывает чемпионат - это эффект Роналду , с ним никогда не взять кубок.
Португалия выигрывает матч с голом Роналду - у Португалии мощный состав с такими партнерами и Соболев будет по три за матч забивать .
Португалия проигрывает - эффект Роналду .
Тем временем у Роналду 30 игр за Аль-Наср в чемпионате 28+2 по г+п , в каждом матче результативное действие и это в 41 год на секундочку . Человек выиграл кучу трофеев как в клубной карьере так и индивидуальных, но даже тут он радуется как будто впервые взял кубок, и эти слезы о многом говорят. Кто бы что не писал про Роналду но он великий спортсмен и футболист. Надеюсь он как и Месси поднимет кубок ЧМ над головой , кто то но Роналду точно заслужил своей преданностью и страстью к футболу ., про него даже в СА не скажешь что приехал заработать бабла ( хотя по началу так и казалось)
мои поздравления гению 👏
наконец-то чемпион)
а такой коллаж простителен только Златану
думайте
А в честь долгожданного титула запостил аж целый коллаж из фоток себя любимого ))
О чем тут думать?))
Но легенде простительно🐐
🧯🧯🧯🧯
Это очень жалко. Позор секте