Криштиану Роналду: «ЧЕМПИОНЫ!!!!!🏆🟡🔵»

Форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду поделился радостью от первого официального трофея в составе саудовского клуба.

41-летний игрок сборной Португалии сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака » (4:1) и впервые выиграл эту лигу.

«ЧЕМПИОНЫ!!!!!🏆🟡🔵», – написал Роналду.

Криштиану также опубликовал коллаж из своих изображений со слоганом Victory state of mind («Победа – это состояние ума»), который был использован в рекламе чемоданов от Louis Vuitton с Роналду и Лионелем Месси.

Изображение: x.com/Cristiano