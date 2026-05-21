  • Роналду заплакал после дубля и продолжил на скамейке запасных после замены в игре с «Дамаком». Он впервые стал чемпионом с «Аль-Насром»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заплакал после дубля в чемпионском матче.

41-летний футболист сборной Португалии забил два гола в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1) и впервые выиграл саудовскую лигу.

На 63-й минуте португалец забил со штрафного, на 81-й он отличился с игры. После второго гола Криштиану прослезился на поле.

Он продолжил плакать на скамейке запасных, когда его поменяли на 87-й минуте.

Изображения: кадры из трансляции

Опубликовал: Игорь Новиков
как ж рад за этого топаря
заслужил этот титул
красавчик
осталось стать чемпионам мира
верю)
Через тернии к звёздам 💫

Это про Роналду, как бы тяжело не было, всегла выкладывается на 120% (даже в 40 побеждает с Португалией в Лиге Наций и выигрывает Саудовский Чемпионат, который в топ-8 мира по стоимости)
Всем, кто смеется. Вот что это значит для человека, который добился в спорте всего. Поэтому он и один из величайших в истории.
Так никто не смеется, вроде как
Ушла эпоха глупых комментариев про 0 трофеев
Почему глупых?.. Это ж правда.. ☝️😄
Потому что ты глупый - и комментарии у тебя соответствующие. Это ж правда.
Сейчас БЧКшные пузатые комментаторы, через раз попадающие по мячу, напишут, что мужики не плачут, и сами пойдут рыдать в подушку (и возможно, перед этим соберут портфель на завтра)
Тебя эти комментаторы избивали? Как-то детально ты все описываешь)) обиду свою решил выплеснуть через комментарий, потому что тебе твой психолог так сказал?) ну правильно, делай
ой, а кто тут 5 дней назад про лебединую песню писал?)) или побеждать с самым дорогим и тратящим клубом МЛС - песня, а побеждать с 4 по стоимости составом в Саудовской Аравии - фу?))

кто же тут обиду выплеснуть пришел?))
История Криштиану это образец для всех , как надо гореть любимым делом и идти вперёд несмотря ни на что.
Браво, заслужил!
Какой же он красавчик🔥 с нетерпением жду когда он перейдет рубеж 1000 голов⚽
Ты хочешь , чтобы юзер Дристан самоликвидировался ?
Честно, понятия не имею кто это
Ригоберка тоже плачет на каждой ветке, почему нет новости?
Именно поэтому. Он всегда плачет (как и Человек1991), это его обычное состояние )
Никто не простит, да ещё и и удаляют на родном ресурсе((
ну, сорокет уже, сам такой же, через день слезу пускаю. Старость, сентиментальность, куда их денешь. Главное, чтобы от счастья и умиления
Как же я рад за него, Господи. Один из величайших. И ведь вправду это достижение, учитывая возраст и приближающийся закат карьеры. Лучший. Бесспорно. Буду болеть за Португалию на ЧМ, как же хочется, чтобы и это достижение было в его послужном списке, верю до конца!
Молодец, что не сдался, что не приуныл, что продолжил работать и вместе с командой добился-таки победы! Очевидно, что это чемпионство для него действительно много значит именно из-за того как всё складывалось. Если бы выиграл в первый же год, то, мне кажется, особой ценности для него самого в этом чемпионстве не было бы. А после 3 неудачных сезонов, после обилия критики, такая победа особенно ценна. В общем, искренне поздравляю!
