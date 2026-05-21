Роналду заплакал после дубля и продолжил на скамейке запасных после замены в игре с «Дамаком». Он впервые стал чемпионом с «Аль-Насром»
Роналду заплакал в чемпионском матче «Аль-Насра».
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заплакал после дубля в чемпионском матче.
41-летний футболист сборной Португалии забил два гола в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1) и впервые выиграл саудовскую лигу.
На 63-й минуте португалец забил со штрафного, на 81-й он отличился с игры. После второго гола Криштиану прослезился на поле.
Он продолжил плакать на скамейке запасных, когда его поменяли на 87-й минуте.
Изображения: кадры из трансляции
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?42607 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
заслужил этот титул
красавчик
осталось стать чемпионам мира
верю)
Это про Роналду, как бы тяжело не было, всегла выкладывается на 120% (даже в 40 побеждает с Португалией в Лиге Наций и выигрывает Саудовский Чемпионат, который в топ-8 мира по стоимости)
кто же тут обиду выплеснуть пришел?))
Браво, заслужил!