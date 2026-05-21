Роналду заплакал после дубля и продолжил на скамейке запасных после замены в игре с «Дамаком». Он впервые стал чемпионом с «Аль-Насром»

Роналду заплакал в чемпионском матче «Аль-Насра».

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду заплакал после дубля в чемпионском матче.

41-летний футболист сборной Португалии забил два гола в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака » (4:1) и впервые выиграл саудовскую лигу.

На 63-й минуте португалец забил со штрафного, на 81-й он отличился с игры. После второго гола Криштиану прослезился на поле.

Он продолжил плакать на скамейке запасных, когда его поменяли на 87-й минуте.

