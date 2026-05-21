Роналду забил 65-й гол со штрафного в карьере, у Месси – 71

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 65-й гол со штрафного в карьере.

41-летний футболист «Аль-Насра » сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака » (4:1, второй тайм). Его клуб станет чемпионом в случае победы.

На 63-й минуте Криштиану забил со штрафного – у него 65-й такой гол в составе клубов и сборной. У Лионеля Месси – 71.