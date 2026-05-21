Роналду забил 65-й гол со штрафного в карьере, у Месси – 71
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 65-й гол со штрафного в карьере.
41-летний футболист «Аль-Насра» сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1, второй тайм). Его клуб станет чемпионом в случае победы.
На 63-й минуте Криштиану забил со штрафного – у него 65-й такой гол в составе клубов и сборной. У Лионеля Месси – 71.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: MessivsRonaldo.app
и это в 41 год
Очевидно, ошибочно в данном случае приписан гол Криштиану после розыгрыша свободного удара в матче Реала с Малагой (6:2) в мае 2013 года.