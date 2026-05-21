Роналду забил 65-й гол со штрафного в карьере, у Месси – 71

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 65-й гол со штрафного в карьере.

41-летний футболист «Аль-Насра» сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1, второй тайм). Его клуб станет чемпионом в случае победы.

На 63-й минуте Криштиану забил со штрафного – у него 65-й такой гол в составе клубов и сборной. У Лионеля Месси – 71.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: MessivsRonaldo.app
У нас нападающие за карьеру не всегда столько забивают, а тут только штрафные 🤯
счет 4-1 .
и это в 41 год
Накинули на вентилятор недожурналисты
За то Роналду по пенальти лучше 🔥
ОтветРаиль Гайнетдинов
Рекордсмен по пенкам на ЧМ только один 🇦🇷
ОтветРаиль Гайнетдинов
😀
Спротс такой Спортс... :) Это был 64-й гол Роналду в карьере со штрафных ударов.

Очевидно, ошибочно в данном случае приписан гол Криштиану после розыгрыша свободного удара в матче Реала с Малагой (6:2) в мае 2013 года.
Нормально так Месси оторвался,а раньше уступал Роналду
Потому что кто-то реально тренируется, а кто-то селфи из спортзалов постит и ностальгирует по рандомным мячам, которыми даже дворовые подпивасы наклболы закладывали)
Эти двое продолжают бить рекорды по штрафным, хет-трикам и другим достижениям.
А в начале и середине их великих карьер у Криша было значительное преимущество по голам со штрафных. То есть Лео не только талантом брал, тренировался тоже, как ни странно😃
Месси стал регулярно бить штрафные только с 2012 года. До этого с одной стороны, в команде были другие авторитеты в этом деле (Роналдиньо), а с другой - при Гвардиоле Барселона была уникальна тем, что не подавала и не пробивала стандарты, а сразу разыгрывала, как будто игра не останавливалась. И лишь когда пришёл в Баварию, Гвардиола отказался от этой практики, как и Барселона без него. Вот с тех пор Месси и стал регулярно исполнять штрафные (и удары, и подачи)
Ну ладно, один ключевой матч в составе Насра Криш таки затащил, признаю.
Комментарий скрыт
Да ну, при счёте 2:1. Тащер как всегда проснулся, когда результат сделан)
Вроде там его партнер подправил мяч шнурками бутс
