  • Роналду забил 28 голов за 30 матчей в сезоне саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» стал 3-м бомбардиром турнира
Криштиану Роналду забил 27-й и 28-й голы в сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» дважды поразил ворота «Дамака» в 34-м туре лиги (4:1). Первый мяч он забил прямым ударом со штрафного, второй – с игры. 

В 30 матчах завершившегося розыгрыша турнира 41-летний португалец забил 28 голов. Он занял третье место в списке лучших бомбардиров, уступив Хулиану Андресу Киньонесу из «Аль-Кадисии» (33 мяча) и Айвену Тоуни из «Аль-Ахли» (32).

И при этом у Роналду в этом сезоне лишь 6 голов с пенальти. У кого-то за один ЧМ было 5 пенок ))
ОтветKitay Fanat
Воу , палехче парень. Сейчас бчкашная кодла налетит на тебя
ОтветKitay Fanat
С учётом серии пенальти, то 7 штук)) Такое Рону и не снилось.
Забьёт 1000 и сыграет с сыном, потом только будет завершать карьеру.
ОтветChupikovvn
Возможно. Вброс уже был, что Криша - младшего хотят во взрослую команду взять. Как минимум, телепродажи точно увеличатся, на востоке любят такие темы.
Вот искренне рад за Роналду!
Ну почему нельзя просто радоваться за своего кумира и не оскорблять Месси?
Просто не могу понять,
Зачем его вообще преплитать?
ОтветЕгор Крид58
Комментарий скрыт
ОтветЕгор Крид58
Ты вообще читаешь комменты? Или ты эти 80%, в которых школота оскорбления Роналду пишет, пропускаешь мимо глаз? Почему ты им на это ничего не пишешь? Фаны Роналду как раз в основном адекватные люди, уважающие обоих игроков. А вот у фанов Месси, особоенно на данной площадке, с адекватностью обычно ооочень большие проблемы.
41 год, многие после 30 с небольшим заканчивают. Его профессионализм и целеустремлённость вызывают уважение.
ОтветChupikovvn
А уход с награждения и бойкоты можно рекомендовать для просмотра детям?.. Или это другое "уважение"?.. 🤔🤭
ОтветПоп и дьякон
а фейк трансферы как например в случае перехода бенза из иттихада в хиляль это фейр-плей?

или может фейр-плей иметь зп ведомость как у всей восточной конференции как в млс у майами?
Задача
Забить гол на ЧМ26.
Забить 26 в след сезоне.
Для Рона задача решаемая даже в 42 года.
Тысяче быть!
ОтветКагов
Гола 3 рон на Чм забьет минимум, а то и все 5+
Банально потому, что в группе и 1/16 уровень соперников будет такой, что сложно будет им не забить:)
Очень крутая статистика для форварда в расцвете сил! Даже очень хорошая!)) Но хейтеры не унимались все эти 4 года
ОтветMisterApple
это пустынная лига алё
ОтветMisterApple
Ноль голов на последних ЧМ и ЧЕ.. Вот это - "крутая" статистика.. 🤣
Жаль, что японцам проиграли в финале недавно, было бы два трофея. Хотя уверен, что Криш в отличном настроении поедет на ЧМ
Еще он пропустил пару матчей из за войны
Минимум пенальти!
Киньонес все-таки обошел Тоуни, красавчик! К черту этого нытика, фигу ему, а не Золотую бутсу!
ОтветCrishForever
Киньонес все-таки обошел Тоуни, красавчик! К черту этого нытика, фигу ему, а не Золотую бутсу!
Чего ж ты злой такой?. 🤭
