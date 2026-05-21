Роналду забил 28 голов за 30 матчей в сезоне саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» стал 3-м бомбардиром турнира
Криштиану Роналду забил 27-й и 28-й голы в сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» дважды поразил ворота «Дамака» в 34-м туре лиги (4:1). Первый мяч он забил прямым ударом со штрафного, второй – с игры.
В 30 матчах завершившегося розыгрыша турнира 41-летний португалец забил 28 голов. Он занял третье место в списке лучших бомбардиров, уступив Хулиану Андресу Киньонесу из «Аль-Кадисии» (33 мяча) и Айвену Тоуни из «Аль-Ахли» (32).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ну почему нельзя просто радоваться за своего кумира и не оскорблять Месси?
Забить гол на ЧМ26.
Забить 26 в след сезоне.
Для Рона задача решаемая даже в 42 года.
Тысяче быть!
Банально потому, что в группе и 1/16 уровень соперников будет такой, что сложно будет им не забить:)