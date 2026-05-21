Роналду забил со штрафного за «Аль-Наср» впервые почти за два года

Нападающий Криштиану Роналду забил гол прямым ударом со штрафного впервые за два года на клубном уровне.

41-летний форвард «Аль-Насра» на 63-й минуте забил третий гол своей команды в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (3:1, второй тайм). Его клуб станет чемпионом в случае победы.

Роналду отправил мяч ударом с левого фланга в дальний угол ворот.

По данным Transfermarkt, Криштиану забил пятый гол за клуб из Эр-Рияда со штрафного и сделал это впервые с августа 2024 года, когда поразил ворота «Аль-Фейхи» (4:1).

Изображение: кадр из трансляции

Роналду забил 972-й гол в карьере – «Дамаку» со штрафного

Ура, все на эрриадскую!
Забил почти как в молодые годы. Титул совсем близко
ОтветPeter Sakic
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ну конкретно у тебя даже одного любительского титула нет)) но проблевывать в коментах ты научился на уровне
Там уже дубль) Хейтеры сейчас слезами всю ветку зальют))
Ну вот он я хейтер. Я считаю, вполне себе заслужил нытьем, истериком, бойкотом, выдуманной травмой)
Не, ты просто дурачок. До хейтера еще дорасти надо.
С чемпионством Роналду. Очередной титул
Алга, КР7
человек 1991, климов на подхвате.
Домиан вообще сегодня не появляется, боится минусов хапнуть видимо. Либо этот поп и дьякон является домианом
И это оказался самый нужный гол в самый нужный момент)
Дима Иванов ошибка природы?
У них сегодня праздник, облизать кришика в комментах, а потом вместе со своим парнем праздновать его чемпионство)
