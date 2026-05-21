Роналду забил со штрафного за «Аль-Наср» впервые почти за два года

Нападающий Криштиану Роналду забил гол прямым ударом со штрафного впервые за два года на клубном уровне.

41-летний форвард «Аль-Насра » на 63-й минуте забил третий гол своей команды в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака » (3:1, второй тайм). Его клуб станет чемпионом в случае победы.

Роналду отправил мяч ударом с левого фланга в дальний угол ворот.

По данным Transfermarkt, Криштиану забил пятый гол за клуб из Эр-Рияда со штрафного и сделал это впервые с августа 2024 года, когда поразил ворота «Аль-Фейхи» (4:1).

Роналду забил 972-й гол в карьере – «Дамаку» со штрафного