Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере – «Дамаку» со штрафного и с игры
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере.
Криштиану Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Дамака» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:1, второй тайм) прямым ударом со штрафного.
На 81-й минуте португалец оформил дубль – мощно пробил под перекладину с угла вратарской.
Это 830-й и 831-й голы 41-летнего футболиста на клубном уровне. Еще 142 мяча он забил в составе сборной Португалии.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46041 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
гений 👍
Рон в 1 шаге от чемпионства.