Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере – «Дамаку» со штрафного и с игры

Криштиану Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Дамака » в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:1, второй тайм) прямым ударом со штрафного.

На 81-й минуте португалец оформил дубль – мощно пробил под перекладину с угла вратарской.

Это 830-й и 831-й голы 41-летнего футболиста на клубном уровне. Еще 142 мяча он забил в составе сборной Португалии.