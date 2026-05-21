Талалаев получает 3,5% от прибыли c продаж «Балтики» – тренер заработал около 12 млн рублей от переходов Сауся в «Спартак» и Пряхина в «Ахмат». У Измайлова и Маргаряна тоже бонусы (Иван Карпов)
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и руководители клуба получают процент от прибыли при продаже футболистов, утверждает инсайдер Иван Карпов.
По его данным, Талалаев получает 3,5%, также комиссию выплачивают генеральному директору Равилю Измайлову и спортивному директору Армену Маргаряну. Таковы их договоренности с «Ростехом».
По подсчетам Карпова, с трансферов Владислава Сауся в «Спартак» и Сергея Пряхина в «Ахмат» Талалаев получил около 12 миллионов рублей. Частью денег он поделился с тренерским штабом.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
А здесь тренер имеет дополнительную мотивацию, чтобы дешёвые игроки выросли в игроков подороже и поумелее. Может так не во всех клубах сработает, но в клубах уровня Балтики - почему бы и нет?