  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев получает 3,5% от прибыли c продаж «Балтики» – тренер заработал около 12 млн рублей от переходов Сауся в «Спартак» и Пряхина в «Ахмат». У Измайлова и Маргаряна тоже бонусы (Иван Карпов)
0

Талалаев получает 3,5% от прибыли c продаж «Балтики» – тренер заработал около 12 млн рублей от переходов Сауся в «Спартак» и Пряхина в «Ахмат». У Измайлова и Маргаряна тоже бонусы (Иван Карпов)

Талалаев заработал около 12 млн рублей от переходов Сауся и Пряхина.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и руководители клуба получают процент от прибыли при продаже футболистов, утверждает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, Талалаев получает 3,5%, также комиссию выплачивают генеральному директору Равилю Измайлову и спортивному директору Армену Маргаряну. Таковы их договоренности с «Ростехом».

По подсчетам Карпова, с трансферов Владислава Сауся в «Спартак» и Сергея Пряхина в «Ахмат» Талалаев получил около 12 миллионов рублей. Частью денег он поделился с тренерским штабом.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46422 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoтрансферы
logoБалтика
logoденьги
logoАндрей Талалаев
Иван Карпов
logoСпартак
logoСергей Пряхин
бизнес
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
Равиль Измайлов
Армен Маргарян
logoВладислав Саусь
logoвозможные трансферы
Российские технологии

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это отличная мотивация на самом деле. Найти других игроков, развить и продать.
Ответgukmamop
Это отличная мотивация на самом деле. Найти других игроков, развить и продать.
а если трансфер будет провальный, в обратную сторону тоже будет работать?
ОтветThree Days Grace
а если трансфер будет провальный, в обратную сторону тоже будет работать?
Тоже хотелось поинтересоваться)). А то так норм за бюджетные деньги покупать как выгодно продал: где мой процент,а если чё не так то и моя хата с краю)).Тем более работа тренера и заключается в раскрытии сильных качеств игроков(не путать с обучением)
Талалаев получает 3,5% от прибыли c продаж "Балтики-9"
ОтветInspectorate
Талалаев получает 3,5% от прибыли c продаж "Балтики-9"
Нет - там не 12 млн
Ответvas1105
Нет - там не 12 млн
Там 12 млн только с Мостового...
В клубе рангом повыше его, конечно, пошлют с такими схемами. Там свои ребята
ОтветWelcomeBackPURE
В клубе рангом повыше его, конечно, пошлют с такими схемами. Там свои ребята
Комментарий скрыт
ОтветWelcomeBackPURE
В клубе рангом повыше его, конечно, пошлют с такими схемами. Там свои ребята
Бердыев за такие предложения получил меткую характеристику от Федуна в одно слово
Неплохо так Андрюша развел кб середняк на Саусе😎
Ответangry horse
Неплохо так Андрюша развел кб середняк на Саусе😎
Саусь еще время будет себя показать, а вот Гонду на Девеева — это как себе в бошку 2 раза выстрелить.
ОтветСтепанъ
Саусь еще время будет себя показать, а вот Гонду на Девеева — это как себе в бошку 2 раза выстрелить.
Говорят Самошников за 5 млн долларов тоже вот-вот начнет разрывать
Такая схема куда продуктивнее и имеет право на жизнь куда больше чем нынешнее паразитирование футбольных агентов. Вот уж точно от чего стоит избавляться. Ну или как минимум сократить их процент.
А здесь тренер имеет дополнительную мотивацию, чтобы дешёвые игроки выросли в игроков подороже и поумелее. Может так не во всех клубах сработает, но в клубах уровня Балтики - почему бы и нет?
По методичке Бердыева
Андрюша 3 с половиной процента
Не удивлюсь, если там еще процент с продаж атрибутики и хотдогов из буфета.
Где-то поперхнулся один министр
3,5%-ный Талалаев. Как кефир прям
ОтветLavr17
3,5%-ный Талалаев. Как кефир прям
Кефир 3,2% бывает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
5 минут назадВидео
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:3 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль тоже забили. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
10 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
13 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
21 минуту назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
23 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
38 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
40 минут назад
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
48 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
2 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
23 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено на час из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
36 минут назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
48 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
51 минуту назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
55 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем