«Тулузу» возглавил экс-тренер «Мазеруэлла» Аскоу

«Тулуза» назначила нового тренера.

«Тулуза» объявила о назначении нового главного тренера. 

Команду возглавил Йенс Бертель Аскоу. Он перешел из «Мазеруэлла», в котором работал один сезон. 

Под руководством датского специалиста шотландский клуб провел 47 матчей во всех турнирах, одержав 23 победы, потерпев 11 поражений и 13 раз сыграв вничью. «Мазеруэлл» финишировал на 4-м месте в турнирной таблице.

«Тулуза» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1 – на ее счету 44 набранных очка после 33 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тулузы»
Очень рискованный Шаг
А Мартинеса почему уволили?
