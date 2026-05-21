«Тулузу» возглавил экс-тренер «Мазеруэлла» Аскоу

«Тулуза » объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Йенс Бертель Аскоу. Он перешел из «Мазеруэлла », в котором работал один сезон.

Под руководством датского специалиста шотландский клуб провел 47 матчей во всех турнирах, одержав 23 победы, потерпев 11 поражений и 13 раз сыграв вничью. «Мазеруэлл» финишировал на 4-м месте в турнирной таблице.

«Тулуза» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1 – на ее счету 44 набранных очка после 33 туров.