ФК «Локомотив» о Кубке Гагарина ХК «Локомотив»: «Они снова сделали это! Второй год подряд! Лучшие!»

ФК «Локомотив» поздравил ХК «Локомотив» с Кубком Гагарина.

Футбольный «Локомотив » поздравил хоккейный одноименный клуб с завоеванием Кубка Гагарина.

Ярославцы одержали победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии (3:2, 4-2) и выиграли плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ второй год подряд.

«ОНИ СНОВА СДЕЛАЛИ ЭТО! ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД! ЛУЧШИЕ!» – говорится в посте московского клуба.

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе