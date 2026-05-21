Шарль Каборе: «Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие игроки. Здесь нет никакого развития»
Каборе: гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ.
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.
Петербургский клуб стал чемпионом России в минувшем сезоне, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на 2 балла. Это седьмое чемпионство сине-бело-голубых за 8 последних лет.
«Интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие футболисты. Здесь нет никакого развития.
Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Это не очень хорошо. Да, это сильная команда, но отсутствие интриги влияет на прогресс», – сказал Каборе.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46533 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Гегемония Селтика не повлияла положительно на шотландскую ПЛ.
etc.
Ну и дальше то что? Интрига уже 3 года подряд закручена до предела - в позапрошлом году сразу 3 команды претендовали на золото РПЛ - Динамо, Зенит и К-дар. В прошлом золото в последнем туре забрал клуб с юга России. В этом - Питер только в последнем туре оформил чемпионство.
Но откуда это знать Каборе? Видимо, в последние годы он за российским футболом не следил, и даже в итоговую таблицу заглянуть не удосужился. Бывает.
Конкуренция есть и это радует.