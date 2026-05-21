Шарль Каборе: «Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие игроки. Здесь нет никакого развития»

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе высказался о гегемонии «Зенита » в Мир РПЛ .

Петербургский клуб стал чемпионом России в минувшем сезоне, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на 2 балла. Это седьмое чемпионство сине-бело-голубых за 8 последних лет.

«Интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие футболисты. Здесь нет никакого развития.

Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Это не очень хорошо. Да, это сильная команда, но отсутствие интриги влияет на прогресс», – сказал Каборе.