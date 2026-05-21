  • Шарль Каборе: «Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие игроки. Здесь нет никакого развития»
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

Петербургский клуб стал чемпионом России в минувшем сезоне, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на 2 балла. Это седьмое чемпионство сине-бело-голубых за 8 последних лет. 

«Интереснее смотреть чемпионат, когда каждый год новый чемпион. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие футболисты. Здесь нет никакого развития.

Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Это не очень хорошо. Да, это сильная команда, но отсутствие интриги влияет на прогресс», – сказал Каборе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Гегемония Баварии не повлияла положительно на Бундеслигу.
Гегемония Селтика не повлияла положительно на шотландскую ПЛ.
etc.
Ну и дальше то что? Интрига уже 3 года подряд закручена до предела - в позапрошлом году сразу 3 команды претендовали на золото РПЛ - Динамо, Зенит и К-дар. В прошлом золото в последнем туре забрал клуб с юга России. В этом - Питер только в последнем туре оформил чемпионство.
Но откуда это знать Каборе? Видимо, в последние годы он за российским футболом не следил, и даже в итоговую таблицу заглянуть не удосужился. Бывает.
Типичная логическая ошибка - пытаться рационализировать почему его мнение единственное правильное. Хотя по большому счёту это просто его предпочтение.
Как сильнейшие? Как сборную сезона не глянешь, там много зенитовских максимум во второй
Много? Тут Дорский из 22 футболистов в сборную сезона только двоих зенитовцев внёс. Составчик то у нас так себе, как оказалось, достойных немаэ. Тем ценнее золото, добытое посредственностями, да еще и под предводительством "нетренера", как нам пытаются доказать хейтеры
выходит, что к Семаку как тренеру вопросов как раз минимум. вопросы есть к Семаку-селекционеру, как впрочем ко всему правлению, включая Зырянова, Илюхину и Аршавина.
Так и запишем: Соболев лучший нападающий лиги, Адамов лучший вратарь, а Дркушич и Алип с Вегой лучшие защитники, на голову сильнее всех. А справа в защите после травмы Караваева второй сезон играет атакующий полузащитник Мантуан, которого на этой позиции иногда подменяет суперзащитник Педро. Они тоже на голову сильнее всех профильных защей РПЛ.
Каборе три последних года точно не интересовался РПЛ, раз говорит про отсутствие интриги.
Еще один умственно "одарённый" вылез. По сути предлагает стать Зениту слабее, что бы была интрига. Может другим клубам нужно становиться сильнее, что бы создавать конкуренцию.
Предлагает ни стать слабее, а перестать черпать ведрами из бюджета незаработанное ими.
Вообще с головой у Софы всё нормально?
Если бы Краснодар стал чемпионом, это уже "каждый год" или еще не совсем?
Хоть Зенит и забрал 6 титулов из последних 7, но последние 3-4 сезона было много фарта, то Динамо поможет, то Краснодар в предыдущих сезонах, на тоненького.

Конкуренция есть и это радует.
Где он нашел отсутствие интриги?
Он последний раз таблицу открывал, когда за чернодар играл.
А чё про это в 90-е все молчали, когда Спартак 9 раз и 19 выиграл, и в первой половине 2000-х, когда была генемония ЦСКА. Или это другое?
Да это другое. Из бюджетного корыта их никто не кормил.
А из какого, простите, корыта они жрали?
Помню гегемонию ЦСКА в баскетболе , тогда мы были первыми в Европе , гегемония Армейцев в хоккее , тогда мы были одними из первых в Мире , а вот когда начинают собирать сборную с миру по нитке , хорошего не жди . Считаю в любом виде спорта , должен быть Лидер , лучший из лучших среди других команд
