«Арсенал» получит 3 млн евро за Хейна. «Вердер» выкупил эстонского вратаря после аренды
Немецкий клуб прошлым летом арендовал вратаря сборной Эстонии, а теперь актвировал опцию выкупа за 3 миллиона евро и заключил с 24-летним футболистом контракт на 4 года, сообщает Доминик Шнайдер.
Хейн провел всего 2 матча в сезоне-2025/26 – против «Баварии» (0:4) и «Санкт-Паули» (1:0).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Доминика Шнайдера в X
