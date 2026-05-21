  • «Арсенал» получит 3 млн евро за Хейна. «Вердер» выкупил эстонского вратаря после аренды
«Арсенал» продал голкипера Карла Хейна в «Вердер».

Немецкий клуб прошлым летом арендовал вратаря сборной Эстонии, а теперь актвировал опцию выкупа за 3 миллиона евро и заключил с 24-летним футболистом контракт на 4 года, сообщает Доминик Шнайдер.

Хейн провел всего 2 матча в сезоне-2025/26 – против «Баварии» (0:4) и «Санкт-Паули» (1:0). Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Доминика Шнайдера в X
Второй лучший эстонский вратарь в истории Арсенала
Удачи, легенда
А я уже подумал, причём тут Кейн и Арсенал...
Видимо изначально был обязательный выкуп, тк в этом сезоне ничем не отличился
Видимо мио бакхаус решил все таки уйти в ньюкасл или фрайбург согласно слухам, ну чтож будем следить, в принципе хейн неплохой кипер.
