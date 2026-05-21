«Арсенал» получит 3 млн евро за Хейна. «Вердер» выкупил эстонского вратаря после аренды

«Арсенал» получит три миллиона евро за Хейна от «Вердера».

«Арсенал » продал голкипера Карла Хейна в «Вердер ».

Немецкий клуб прошлым летом арендовал вратаря сборной Эстонии, а теперь актвировал опцию выкупа за 3 миллиона евро и заключил с 24-летним футболистом контракт на 4 года, сообщает Доминик Шнайдер.

Хейн провел всего 2 матча в сезоне-2025/26 – против «Баварии» (0:4) и «Санкт-Паули» (1:0). Его подробная статистика – здесь .