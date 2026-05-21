  • «Зенит» хочет купить Витиньо и ведет переговоры по правому защитнику «Ботафого» (Бруно Андраде)
«Зенит» хочет купить Витиньо и ведет переговоры по правому защитнику «Ботафого» (Бруно Андраде)

«Зенит» хочет купить Витиньо из «Ботафого».

«Зенит» хочет купить правого защитника «Ботафого» Витиньо Силву.

Как сообщает FogãoNET со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде, 26-летний бразилец стал приоритетной целью российского клуба для усиления этой позиции, и переговоры уже ведутся.

«Зенит» столкнулся с препятствиями в переговорах по Матеузиньо из «Коринтианса» и теперь обратил внимание на защитника «Ботафого», который был включен в предварительный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Палмейрас» и «Крузейро» тоже заинтересованы в Витиньо, но приоритет «Ботафого» – продажа игрока за границу, если поступит выгодное предложение.

Витиньо провел 101 матч за «Ботафого», забил 2 гола, сделал 8 ассистов и получил 8 желтых карточек. Подробная статистика экс-игрока «Бернли» доступна здесь.

«Зенит» готов предложить 7-10 млн евро за Матеузиньо из «Коринтианса». Защитник не хочет переходить после негативных отзывов о жизни в России от иностранцев из РПЛ (UOL)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FogãoNET
Зенит там что ПСЖ собирает? Луис Энрике подтягивает своих там
ОтветUnknown Forusha
Регенов ищут. Можно еще легко найти Маркиньоса, Эрнандеса и Невеша.
ОтветUnknown Forusha
Все логично, Зенит - это ПСЖ из параллельного мира.
Правда, в отличии от французской версии, в Петербурге тренер - настоящая легенда ПСЖ
Ой, а без малого год назад Витинью с Матеузинью а Спартак сватали. Тогда ценники в 6 миллионов за каждого озвучивали. Ни тот ни другой так и не добрались. Видимо, кто-то откапывает старые трансферные слухи, и не особо парясь, лепит на них шильдик "Зенит интересуется".
Межсезонье только стартовало, а фамилий тех, кем "интересуется" Зенит уже под три десятка. То ли еще будет. И есл,и вдруг, одна или 2 ставки попадут в точку, будут потом гордые ходить - "мы же говорили!". Клоуны инсайдерские.
ОтветFatty Toni
"Горячая" тема для местных хомячков из Нерезиновой. Сбиваются в косяки и тревожно похрюкивают.
ОтветFatty Toni
Ну так раз соврал, два - приврал, три - сбрехнул. Вот копеечка и упала уже. А уж если угадал ненароком - тады вааще...!
Сколько скама теперь будет....
Ответa.k.a. DRAGON0928
Ща, погодь, еще ТО откроется)))
Так:Сильянов, Воробьёв, Бевеев, Тюкавин, Батраков, Андраде, Аугусто, Матеузиньо, Витинья, другие ресурсы пишут про Педро из Фламенго, Вандерсона Галено из Аль-Ахли, это ещё до ТО месяц😁
ОтветДмитрий9779
А из Краснодара никого ?
При всëм уважении к Караваеву он, особенно после серьëзной травмы и долгого лечения уже совсем потерял скорость, да и возраст поджимает, а Ваня это классический ЦЗ, справа играет временно.
Зенит прям как по фильтрам в фифе ищет трансферы, латиносы игравшие в Европе купить без смс и регистрации
слышу это имя - думаю о "Виши"
Заголовок конечно серьезный, а внутри как обычно…
В Зените у кого-то проблемы с перхотью?
В Зените в курсе, что в футбол умеют играть не только в Бразилии?
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Много ты в условиях санкций знаешь вариантов помимо латинской Америки?
ОтветАндрей Макаров
Да сколько угодно. Кто-то вон даже француза умудрился привезти. Из Франции. И обратно во Франции продали.
