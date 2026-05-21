«Зенит» хочет купить Витиньо и ведет переговоры по правому защитнику «Ботафого» (Бруно Андраде)
«Зенит» хочет купить правого защитника «Ботафого» Витиньо Силву.
Как сообщает FogãoNET со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде, 26-летний бразилец стал приоритетной целью российского клуба для усиления этой позиции, и переговоры уже ведутся.
«Зенит» столкнулся с препятствиями в переговорах по Матеузиньо из «Коринтианса» и теперь обратил внимание на защитника «Ботафого», который был включен в предварительный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
«Палмейрас» и «Крузейро» тоже заинтересованы в Витиньо, но приоритет «Ботафого» – продажа игрока за границу, если поступит выгодное предложение.
Витиньо провел 101 матч за «Ботафого», забил 2 гола, сделал 8 ассистов и получил 8 желтых карточек. Подробная статистика экс-игрока «Бернли» доступна здесь.
«Зенит» готов предложить 7-10 млн евро за Матеузиньо из «Коринтианса». Защитник не хочет переходить после негативных отзывов о жизни в России от иностранцев из РПЛ (UOL)
Правда, в отличии от французской версии, в Петербурге тренер - настоящая легенда ПСЖ
Межсезонье только стартовало, а фамилий тех, кем "интересуется" Зенит уже под три десятка. То ли еще будет. И есл,и вдруг, одна или 2 ставки попадут в точку, будут потом гордые ходить - "мы же говорили!". Клоуны инсайдерские.