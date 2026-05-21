«Зенит» хочет купить Витиньо и ведет переговоры по правому защитнику «Ботафого» (Бруно Андраде)

«Зенит » хочет купить правого защитника «Ботафого» Витиньо Силву .

Как сообщает FogãoNET со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде, 26-летний бразилец стал приоритетной целью российского клуба для усиления этой позиции, и переговоры уже ведутся.

«Зенит» столкнулся с препятствиями в переговорах по Матеузиньо из «Коринтианса » и теперь обратил внимание на защитника «Ботафого», который был включен в предварительный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Палмейрас » и «Крузейро » тоже заинтересованы в Витиньо, но приоритет «Ботафого» – продажа игрока за границу, если поступит выгодное предложение.

Витиньо провел 101 матч за «Ботафого», забил 2 гола, сделал 8 ассистов и получил 8 желтых карточек. Подробная статистика экс-игрока «Бернли» доступна здесь .

