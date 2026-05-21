Хайкин – вне заявки сборной Норвегии на ЧМ-2026. Холанд, Эдегор, Серлот, Бобб, Нуса, Ларсен, Рюэрсон вызваны

Хайкина не вызвали в сборную Норвегии на ЧМ-2026.

Сборная Норвегии опубликовала заявку на чемпионат мира-2026. В окончательный состав команды Столе Сольбаккена включены 26 футболистов. Отметим, что в него не включен вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин . Вратари : Эрьян Нюланд («Севилья »), Эгиль Сельвик («Уотфорд »), Сандер Тангвик («Гамбург»). Защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Лео Эстигор («Дженоа»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Маркус Педерсен («Торино»), Давид Меллер Вольф («Вулверхэмптон»), Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Сондре Ланго («Дерби Каунти»), Хенрик Фалькенер («Викинг»). Полузащитники : Мартин Эдегор («Арсенал»), Сандер Берге («Фулхэм»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Патрик Берг («Буде-Глимт»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Андреас Скьеллеруп («Бенфика»), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Мортен Торсбю («Кремонезе»). Нападающие : Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико»), Йорген Ларсен («Кристал Пэлас»).