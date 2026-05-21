  • Хайкин – вне заявки сборной Норвегии на ЧМ-2026. Холанд, Эдегор, Серлот, Бобб, Нуса, Ларсен, Рюэрсон вызваны
Сборная Норвегии опубликовала заявку на чемпионат мира-2026. 

В окончательный состав команды Столе Сольбаккена включены 26 футболистов. Отметим, что в него не включен вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Вратари: Эрьян НюландСевилья»), Эгиль Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»).

Защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Лео Эстигор («Дженоа»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Маркус Педерсен («Торино»), Давид Меллер Вольф («Вулверхэмптон»), Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Сондре Ланго («Дерби Каунти»), Хенрик Фалькенер («Викинг»).

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Сандер Берге («Фулхэм»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Патрик Берг («Буде-Глимт»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Андреас Скьеллеруп («Бенфика»), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Мортен Торсбю («Кремонезе»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико»), Йорген Ларсен («Кристал Пэлас»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Норвегии
Так ему же ФИФА не разрешили. Это было известно и до оглашения
Ну как местные админы могут упустить возможность накинуть на вентилятор
А почему не разрешили?
Нужен ещё один паспорт, штоб через 4 года попытаться поехать на ЧМ 2030.
Может Тухель возьмёт, Израиль на ЧМ не попал.😏😏😏
идите в печь со своим хайкиным, любая новость с ним на главной
Во-во, одно время пытались на Провиделе хайпить, когда он гол забил, типа у него русские корни, теперь Хайкина везде суют, на фоне выступления Буде
Норм так смешали Провиделя, который родился и вырос в Италии и полностью итальянец, фактически, с Хайкиным, который русский независимо от паспортов, по-русски говорит, участвует в капучино и катеначчо постоянно.
Очень крутая сборная по именам. Буду за них, Японию и Кюрасао
А Кабо Верде??
Оскар Бобб за Фулхэм играет
Бобб в Фулхэме, але
Зато гамбиец Оскар Бобб и нигериец Антонио Нуса в составе. Остальные все норвежцы.
Они мулаты, родились в Норвегии и воспитанники местного футбола ))
В этом есть справедливость.
Катком по отборке прошлись без него.
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло ))
