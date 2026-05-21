  • Ташуев о лучших тренерах сезона: «Мусаев и Семак. Сказать так про Талалаева – слишком субъективно. Карседо не сделал чего-то нового, рановато для выводов»
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев назвал лучших тренеров сезона в Мир РПЛ.

– Нет абсолютной величины. Мне сложно коллег оценивать. Выделю наших тренеров, которые лидируют – Мусаев и Семак.

– А как насчет Талалаева?

– Я знаю Андрея великолепно. Он молодец, проделал хорошую работу. Мне импонирует стиль игры «Балтики» без мяча, а вот игра с мячом мне не нравится. Другая стилистика. Это не плохо и не хорошо. Это просто мое мнение. Это как музыка, другой стиль, мне не импонирует.

А вот без мяча да, у нас примерно одинаковые направления, активный прессинг и так далее. И сказать, что он лучший – это слишком субъективно, тут все на любителя.

Я больше выделю Мусаева, он молодой парень, но держит уровень команды при том, что у него огромные проблемы со скамейкой. Даже без чемпионства сезон нужно занести ему в плюс.

– А как вы смотрите на работу Карседо?

– Карседо не сделал чего-то нового. Команда так же играет в футбол, так же Барко лучший, Маркиньос и Угальде в атаке. Начал поднимать вверх Литвинова, но это нюансы.

Рановато делать выводы. Он принимал команду после работы другого тренера и с этим составом. После сборов будет ясна оценка, – сказал Ташуев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Видно, что разбирается в футболе тренер Енисея.
да говорят его вроде даже не будет в Енисее, типа не дадут бюджет под РПЛ или что-то в этом духе
А почему не упомянул Гусева и Игдисимова? Их же расхваливают все футбольные эксперты)
Гусева уже «отблагодарили», взяли Шварца. И Игдисимова так же «отблагодарят».
Если тебе например рок не нравится, то это не значит что плохая музыка......Балтика играет на своих возможностях, а Талалаев как тренер великолепно выстроил команду, другое дело что как человек он не особо приятный
