Ташуев о лучших тренерах сезона: «Мусаев и Семак. Сказать так про Талалаева – слишком субъективно. Карседо не сделал чего-то нового, рановато для выводов»

Ташуев: лучшие тренеры сезона – Мусаев и Семак, Карседо не сделал чего-то нового.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев назвал лучших тренеров сезона в Мир РПЛ .

– Нет абсолютной величины. Мне сложно коллег оценивать. Выделю наших тренеров, которые лидируют – Мусаев и Семак .

– А как насчет Талалаева?

– Я знаю Андрея великолепно. Он молодец, проделал хорошую работу. Мне импонирует стиль игры «Балтики» без мяча, а вот игра с мячом мне не нравится. Другая стилистика. Это не плохо и не хорошо. Это просто мое мнение. Это как музыка, другой стиль, мне не импонирует.

А вот без мяча да, у нас примерно одинаковые направления, активный прессинг и так далее. И сказать, что он лучший – это слишком субъективно, тут все на любителя.

Я больше выделю Мусаева, он молодой парень, но держит уровень команды при том, что у него огромные проблемы со скамейкой. Даже без чемпионства сезон нужно занести ему в плюс.

– А как вы смотрите на работу Карседо?

– Карседо не сделал чего-то нового. Команда так же играет в футбол, так же Барко лучший, Маркиньос и Угальде в атаке. Начал поднимать вверх Литвинова, но это нюансы.

Рановато делать выводы. Он принимал команду после работы другого тренера и с этим составом. После сборов будет ясна оценка, – сказал Ташуев.