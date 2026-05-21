«Галатасарай» запрашивал информацию об условиях трансфера Камавинга. «Реал» хочет 80 млн евро за хавбека (Ягыз Сабунджуоглу)

Камавинга интересен «Галатасараю».

Эдуардо Камавинга привлек интерес клуба из Турции.

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, «Галатасарай » запрашивал информацию об условиях возможного трансфера полузащитника «Реала ». Мадридцы требуют 80 миллионов евро за игрока.

Контракт Камавинга с «Реалом» действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Ла Лиги француз провел 29 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь .