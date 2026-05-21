  • «Галатасарай» запрашивал информацию об условиях трансфера Камавинга. «Реал» хочет 80 млн евро за хавбека (Ягыз Сабунджуоглу)
«Галатасарай» запрашивал информацию об условиях трансфера Камавинга. «Реал» хочет 80 млн евро за хавбека (Ягыз Сабунджуоглу)

Камавинга интересен «Галатасараю».

Эдуардо Камавинга привлек интерес клуба из Турции.

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, «Галатасарай» запрашивал информацию об условиях возможного трансфера полузащитника «Реала». Мадридцы требуют 80 миллионов евро за игрока. 

Контракт Камавинга с «Реалом» действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Ла Лиги француз провел 29 матчей и забил 1 гол. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
Какие 80 млн? Был бы Английский паспорт, еще возможно в Англии бы кто-то столько выкинул)
Человек не играет практически, если выходит то допускает ошибки как будто проводит первый сезон на высшем уровне.
Плюс есть у него уже склонность к травмам.
Млн 60 еще возможно чисто из-за возраста.
Маленький шанс на реанимацию карьеры есть, но ему нужно уходить самому, а он этого не хочет.
ОтветПоследний Мадридист
43 матча, 2000 с лишним минут, нет и 25 лет, может играть и опорника и цп, и левого защитника. Да, не лучший сезон,но че крест то ставить? два года назад Тчуамени мешали с дерьмом и говорили чуть ли не карьеру заканчивать, а щас снова топ уровень. Камавинга еще способен набрать форму и показать лучшую версию себя.
ОтветИван Воронин
Надо продавать пока можно выручить хоть какие-то деньги за него.
Человек выходит во втором тайме и постоянно получает ЖК, причем очень глупые частенько.
Когда он в последний раз выходил на позиции левого защитника? Да, там он был неплох, но он сам говорил что не хочет там играть постоянно.
Тчуамени мешали с дерьмом, а за что? За то, что вынужден был играть ЦЗ (иногда даже неплохо) когда руководство не захотели выходить зимой на рынок и брать кого-нибудь хотя-бы в аренду когда все поломались?
Кама может реанимировать карьеру, но уже не в этом клубе.
Для него же самого, было бы лучше уйти.
Реал любит включать пункт об обратном выкупе, поэтому сможет еще вернуться и показать себя на достойном уровне, но пока что ему нет места на поле. Функционал у него все еще слишком ограниченный.
Тот же Тчуамени иногда вырезает неплохие дальние передачи.
По оценке трансфермаркет все игроки клуба Галатасарай стоит 326 млн. Будет глупо покупать середняка по этой сумме
т.е. 80-млн игрок это уже не уровень Реала по их мнению, неплохо...
