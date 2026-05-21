Агент Самошникова: «Илья приходил в «Спартак» конкурировать за место в составе. Он в боевых кондициях, настроен доказывать тренеру, что нужен ему»
Алексей Бабырь, агент защитника Ильи Самошникова, рассказал, что футболист готов конкурировать за место в составе «Спартака».
28-летний игрок не выходил на поле с конца октября 2025 года. В январе появлялась информация о том, что у Самошникова «депрессия из-за трагедии в личной жизни». Илья уезжал со сборов красно-белых.
«У Ильи один настрой. Он приходил в «Спартак», чтобы конкурировать за место в составе.
Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место.
Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А а целом – у него все хорошо, это самое главное», – сказал Бабырь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
