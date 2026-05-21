Агент Самошникова: «Илья приходил в «Спартак» конкурировать за место в составе. Он в боевых кондициях, настроен доказывать тренеру, что нужен ему»

Агент Самошникова: Илья готов в «Спартаке» конкурировать за место в составе.

Алексей Бабырь, агент защитника Ильи Самошникова, рассказал, что футболист готов конкурировать за место в составе «Спартака».

28-летний игрок не выходил на поле с конца октября 2025 года. В январе появлялась информация о том, что у Самошникова «депрессия из-за трагедии в личной жизни». Илья уезжал со сборов красно-белых.

«У Ильи один настрой. Он приходил в «Спартак», чтобы конкурировать за место в составе.

Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место.

Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А а целом – у него все хорошо, это самое главное», – сказал Бабырь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoИлья Самошников
агенты
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Бабырь
logoСпартак
logoХуан Карлос Карседо

А уже и забыли что он есть в составе.
ОтветRurik Gislasson
Так его с октября и небыло в составе.
С миллионным долгосрочным контрактом у него в целом все хорошо, это самое главное
Если лимит, то и Саусь, и Самошников, это в перспективе игроки основного состава. Наверняка будут поиски забивного ( именно забивного) напа. Хотя где такого взять, в уловиях не игры в европейских кубках, это вопрос. Зенит где то находит таких жадных, надо постараться и Спартаку поискать. Но у нас есть Кахигао, которому абсолютно наср... на Спартак, бабло для него на первом плане. Значит надо подтягивать своих воспитанников, если они есть, в чём большие сомнения. Такое впечатление, что в школе Спартака воспитываются дети абсолютно не талантливые, но родители у них очень богатенькие. Скорее всего это так и есть, потому что воспитанников на поле не видно. И в следующем сезон с этим составом мы будем бороться за 3-4 место. Если я не прав, то напишите, в чём. Эпоха шапкозакидательства кончилась 10 лет назад. И в нынешних реалиях на вещи надо смотреть объективно. Только человек с огромными деньгами, и беззаветно влюблённый в Спартак, поднимет команду, остальное от лукавого. Будем надеяться, что я не прав
ОтветПавел
Какого там жадного забивного напа зенит нашел? Соболева или может Глушенкова? Или может Луис Энрике с 6-ю голами забивной нап? По сравнению с ними Угальде пздц какой забивной. Нападающие что у Спартака, что у зенита примерно одного уровня, будет стабильная игра - будут забивать и Угадьде и Солари и Каркалыга).
ОтветПавел
Почему вы пишете, что воспитанников в составе не видно, если как минимум двое - Макси и Литва, игроки стартового состава, а ещё трое - Умяров, Денисов, Дмитриев, не являясь непосредственно воспитанниками академии, с юных лет в клубной структуре. На скамейке - Массалыга, Зорин, Палех.

Ещё интересно было бы узнать, про жадного и забивного форварда в Зените, поскольку ни Гонду, ни Луис Энрике, ни Дуран, прости хосподи, под описание не подходят.
С Саусем за лавку конкурировать будут)
Карседо разберется. Если даже он не найдет ему места на поле, тогда прощаться, тем более на фоне психологических просадок. Лимит конечно давит. Да и чо заранее хоронить, может хорошо себя покажет в новом сезоне. Ждать и смотреть.
кто его привёл?? выгнать нах из Спартака. игрок у которого депрессия зарабатывая миллионы. это больной человек
О! Человек вышел из депрессии! Теперь все Спартак чемпион на века!
Так он и в Локомотиве на лавке сидел последнее время, то травма, то депрессия. Они перекрестились, когда избавились от него. Теперь это в Спартаке это продолжается. Кто-то поднялся на этом трансфере. Агенты никогда и ничего плохого не говорят про своих футболистов, наоборот они полны решимости играть и работают над этим, лишь бы контракт не расторгнулся и деньги капали. А за мизерную зарплату обычным людям горбатиться приходится всю жизнь.
Не понял, он конкурировать пришёл или играть?
Где, агент и Самошников?
