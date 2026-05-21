Агент Самошникова: «Илья приходил в «Спартак» конкурировать за место в составе. Он в боевых кондициях, настроен доказывать тренеру, что нужен ему»

Агент Самошникова: Илья готов в «Спартаке» конкурировать за место в составе.

Алексей Бабырь, агент защитника Ильи Самошникова , рассказал, что футболист готов конкурировать за место в составе «Спартака».

28-летний игрок не выходил на поле с конца октября 2025 года. В январе появлялась информация о том, что у Самошникова «депрессия из-за трагедии в личной жизни» . Илья уезжал со сборов красно-белых.

«У Ильи один настрой. Он приходил в «Спартак », чтобы конкурировать за место в составе.

Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место.

Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А а целом – у него все хорошо, это самое главное», – сказал Бабырь.