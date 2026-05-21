Мостовой допустил, что Салах не сыграет с Россией: «Любой риск может закончиться тем, что он будет смотреть ЧМ по телевизору. Зачем им рисковать?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, является ли Мохамед Салах угрозой для российской национальной команды.

Сборные России и Египта проведут товарищеский матч в Каире 29 мая.

«Если бы мы говорили о Салахе двух-трехлетней давности, когда он боролся за «Золотой мяч», то было бы однозначно тяжело. У нас нет такого уровня защитников, чтобы бороться с тем Мохамедом. Но в этом сезоне он много сидел в запасе, были проблемы с Арне Слотом. Хотя я помню, как он в этом сезоне один раз вышел с замены в Лиге чемпионов, и сделал больше, чем все партнеры по атаке.

Салах – это величина. Я помню, увидел его когда впервые в «Базеле», сразу сказал, что он скоро будет номером один. По итогу он несколько лет входил стабильно в тройку лучших футболистов.

А если говорить о Салахе в контексте матча с Россией, то вы знаете, что Египет готовится к чемпионату мира. У Мохамеда недавно была травма. Зачем им рисковать? Любой риск может закончиться тем, что Салах будет смотреть ЧМ по телевизору. Думаю, он будет под присмотром в матче с Россией. Возможно, вообще не выйдет», – сказал Мостовой.

А для чего тогда товарищеские матчи перед ЧМ? У всех сборных такие матчи будут, это подготовка, Салах точно должен играть
а для чего существуют "Мостовые" ? чтобы фигню вещать ради комментов)
Мостовой сам так без ЧМ 2002 остался
Потому и надо играть. Форму набирать. Фигню какую-то как обычно несёт.
Минут на 5 может и выйдет.
Или как запасной будет.
Сборная России, кстати, тоже играть не будет, хоть и наверняка будет смотреть ЧМ по телевизору.
Кому Мостовой про салаха говорил? Сам себе если только, чего не коснись, все то он предвидел и говорил
не выйдет он не поэтому, а потому что рекламные контракты в европе могут сорваться или не случиться
Кирилл , многие адекватные люди так и живут, я в том числе) тебе уважение за честный ответ !) А по поводу Мостового , то его интересней и познавательней слушать именно про футбол , чем многих экспертов, его взгляд на футбольные аспекты имеет место быть, он ведь добился признания , поиграл много где. Согласен , что он болтун и не очень умный , так 90% футболистов такие , современные так вообще почти 100%. И я этому не удивляюсь , они вместо учебы и развития интеллекта выбрали развитие физическое и высокие спортивные результаты. Их выбор. Им уважение за их спортивную карьеру. Вот в этом поприще их можно слушать , их опыт , их видение. Мостовой был качественный игрок. А вот слушать , как они рассуждают про какие-то социальные, экономические, политические проблемы мира , то я лучше кота своего послушаю.
