Мостовой допустил, что Салах не сыграет с Россией: «Любой риск может закончиться тем, что он будет смотреть ЧМ по телевизору. Зачем им рисковать?»

Мостовой: возможно, Салах не сыграет с Россией, зачем им рисковать?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, является ли Мохамед Салах угрозой для российской национальной команды.

Сборные России и Египта проведут товарищеский матч в Каире 29 мая.

«Если бы мы говорили о Салахе двух-трехлетней давности, когда он боролся за «Золотой мяч», то было бы однозначно тяжело. У нас нет такого уровня защитников, чтобы бороться с тем Мохамедом. Но в этом сезоне он много сидел в запасе, были проблемы с Арне Слотом. Хотя я помню, как он в этом сезоне один раз вышел с замены в Лиге чемпионов, и сделал больше, чем все партнеры по атаке.

Салах – это величина. Я помню, увидел его когда впервые в «Базеле», сразу сказал, что он скоро будет номером один. По итогу он несколько лет входил стабильно в тройку лучших футболистов.

А если говорить о Салахе в контексте матча с Россией, то вы знаете, что Египет готовится к чемпионату мира. У Мохамеда недавно была травма. Зачем им рисковать? Любой риск может закончиться тем, что Салах будет смотреть ЧМ по телевизору. Думаю, он будет под присмотром в матче с Россией. Возможно, вообще не выйдет», – сказал Мостовой.