  Грилиш, Пикфорд и Гарнер посетили стриптиз-клуб в Манчестере и потратили тысячи фунтов после командного ужина «Эвертона» (The Sun)
Грилиш, Пикфорд и Гарнер посетили стриптиз-клуб в Манчестере и потратили тысячи фунтов после командного ужина «Эвертона» (The Sun)

Три футболиста «Эвертона» посетили стриптиз-клуб в Манчестере.

Как сообщает The Sun, у «Эвертона» был командный ужин в ресторане The Ivy в Манчестере, после которого ночью полузащитник Джек Грилиш, вратарь Джордан Пикфорд и хавбек Джеймс Гарнер были замечены выходящими из стриптиз-клуба Whiskey Down.

Грилиш прибыл в клуб 23:30, а затем уехал с другом в 04:45. В его машине были замечены пустые пивные бутылки. Пикфорд покинул заведение на несколько часов раньше. Гарнер вышел через парадную дверь и сел в такси, натянув капюшон. 

Один из сотрудников Whiskey Down заявил, что футболисты потратили тысячи фунтов в роскошном джентльменском клубе в центре Манчестера.

Грилиш уснул в баре в Манчестере через час с момента встречи с друзьями. Очевидец заявил: «Похоже, алкоголь его настиг»

100% понимания, 0% осуждения 👍🏻
Ответглор Ньюкасла с 02.12.2023
Лучше не скажешь.
Грилиш не изменяет своим жизненным принципам, красава)
ОтветАлександр Колосов
Их было трое, но пишите про Джека. ПОЧЕМУ ВСЕГДА ДЖЕК?!
ОтветАлександр Колосов
Потому, что, а почему бы и нет! Сделал дело - пихай £ стриптизершам в трусики смело.. 😁
А могли посетить гей-клуб, никто бы новости не запостил
ОтветЮрий Богданов
Новиков бы запостил :)
ОтветЮрий Богданов
Тогда бы их англичане не осуждали, а наоборот, преаозносили как героев.
Ну и что нам делать, завидовать? Сезон закончен, деньги для них небольшие
ОтветNoN
ещё тур!
ОтветВлад Мал_1116357531
Да какой это тур, только для Ливерпуля что-то значит
«Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда оказываетесь рядом?» (с)
Почтение в роскошном джентльменском клубе в центре Манчестера.
Стриптиз-бар назвать джентльменским клубом🤔 Надо взять на заметку.
Жена: - Ты куда собрался в 3 часа ночи?
Я: - Не волнуйся, у меня осталось одно не законченное дело в уважаемом джентльменском клубе в центре Москвы☝️
Парни были не в курсе, что это стриптиз клуб, название заведения сбило их с толку...
Грилиш верен себе и своим увлечениям)
Имеют полное право
