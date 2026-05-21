Игроки «Эвертона» Грилиш, Пикфорд и Гарнер посетили стриптиз-клуб.

Как сообщает The Sun, у «Эвертона» был командный ужин в ресторане The Ivy в Манчестере, после которого ночью полузащитник Джек Грилиш , вратарь Джордан Пикфорд и хавбек Джеймс Гарнер были замечены выходящими из стриптиз-клуба Whiskey Down.

Грилиш прибыл в клуб 23:30, а затем уехал с другом в 04:45. В его машине были замечены пустые пивные бутылки. Пикфорд покинул заведение на несколько часов раньше. Гарнер вышел через парадную дверь и сел в такси, натянув капюшон.

Один из сотрудников Whiskey Down заявил, что футболисты потратили тысячи фунтов в роскошном джентльменском клубе в центре Манчестера.

Грилиш уснул в баре в Манчестере через час с момента встречи с друзьями. Очевидец заявил: «Похоже, алкоголь его настиг»