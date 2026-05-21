  • «Реал» досрочно отпустил Винисиуса в Бразилию – он не сыграет с «Атлетиком». Вингер присоединится к сборной и будет готовиться к ЧМ
Винисиуса досрочно отпустили в Бразилию.

Винисиус Жуниор не сыграет в последнем матче «Реала».

Мадридскому клубу осталось провести одну игру в Ла Лиге – против «Атлетика» в 38-м туре. Она состоится в субботу, 23 мая.

Как сообщает ESPN Brasil, руководство «сливочных» разрешило вингеру досрочно покинуть расположение команды, поскольку «Реал» уже не борется за чемпионство. Игрок отправится в Бразилию, где присоединится к партнерам по сборной страны в рамках подготовки к чемпионату мира-2026.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Бразилии встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

А есть тут хоть один человек кто позитивно к Винни относится?
ОтветРамис Гилязетдинов
Если Перес решит завести здесь аккаунт, то появится.
ОтветРамис Гилязетдинов
Отношусь негативно к нему не как 99 процентов сайта, якобы он ведет себя как-то непристойно. Это все вообще детский сад, пусть как хочет так себя и ведет. К слову, руки развязывает на такое поведение те, кто разгоняет БЛМы и прочую херню. Винить и обвинять надо такие организации, а лучше страны, стоящие за такими решениями. А отношусь негативно, потому что он просто слабый игрок, не дающий существенных преимуществ. Это не реаловский игрок, слабенький исполнитель, выстреливающий через раз. Если бы ему еще и ЗМ вручили, как и Дембеле, можно было бы закрывать вручения этой бесполезной награды.
Опять к Вини особое отношение... В клубе есть и другие сборники, можно и их отпустить. Какая разница, что-то изменится от результата матча? Нет.
ОтветArtuom Batishev
Может они не отпрашивались), и хотят сыграть, такого варианта нет?
ОтветBigbadaboom
Вот прям все хотят и лишь один Вини не хочет?)
Не представляю, чтобы Роналду, Модрич, Кросс, и другие легенды уехали пораньше в сборную, при этом пропуская оставшиеся игры клуба. Это просто неуважение к Реалу и его болельщикам
ОтветНикита Дунаец
Свинство от Свинисиуса
ОтветDOCTR
Свинотатство)))
Интересно как будут реагировать фанаты ведь Мбаппе с патрохами съели когда он на отпуске занимался своими делами так еще и травмирован был
ОтветEKSPERT
Ты мб за ситуацией не следил, но как бы даже Арбелоа подтвердил что никакой травмы у Мбаппе не было, чел просто решил отдохнуть перед класико. Так что сравнение тут вообще неуместно
ОтветРодя Раскольников
Арбелоа подтвердил звучит так себе
Реал отпустил...)
Это вини уехал пораньше.
Странно, что диктатор решил остаться, он вроде тоже любит саипвит ненужные игры. Видимо хочет на всякий увеличить отрыв в списке бомбардиров, ведь для него это самое главное
ОтветAres
Так стату же набивать надо) даже при проваленных клубных турнирах, взяв на чм, можно претендовать на ЗМ. А с голами это сделать легче
нужно двух негров продать арабам и купить нормальных игроков!
Ответpulyalke
Алабу и Менди.
ОтветМармотик
этих никто не купит
Бонифацио на каникулах
Мбаппе остался что бы защитить свой Пичичи
а это поможет?)
выскажу непопулярное мнение, если сборная и клуб договорились, то почему бы и нет? зачем в ничего значащем матче не рисковать травмой нападающего?

вижу тут с Мбаппе сравнивают, это все-таки другая история - никто ничего не придумывает, а там же то ли была травма, то ли не было, хз короче
