«Реал» досрочно отпустил Винисиуса в Бразилию – он не сыграет с «Атлетиком». Вингер присоединится к сборной и будет готовиться к ЧМ
Винисиуса досрочно отпустили в Бразилию.
Винисиус Жуниор не сыграет в последнем матче «Реала».
Мадридскому клубу осталось провести одну игру в Ла Лиге – против «Атлетика» в 38-м туре. Она состоится в субботу, 23 мая.
Как сообщает ESPN Brasil, руководство «сливочных» разрешило вингеру досрочно покинуть расположение команды, поскольку «Реал» уже не борется за чемпионство. Игрок отправится в Бразилию, где присоединится к партнерам по сборной страны в рамках подготовки к чемпионату мира-2026.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Бразилии встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN Brasil
Это вини уехал пораньше.
Странно, что диктатор решил остаться, он вроде тоже любит саипвит ненужные игры. Видимо хочет на всякий увеличить отрыв в списке бомбардиров, ведь для него это самое главное
вижу тут с Мбаппе сравнивают, это все-таки другая история - никто ничего не придумывает, а там же то ли была травма, то ли не было, хз короче