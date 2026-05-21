«Реал» досрочно отпустил Винисиуса в Бразилию – он не сыграет с «Атлетиком». Вингер присоединится к сборной и будет готовиться к ЧМ

Винисиуса досрочно отпустили в Бразилию.

Винисиус Жуниор не сыграет в последнем матче «Реала ».

Мадридскому клубу осталось провести одну игру в Ла Лиге – против «Атлетика» в 38-м туре. Она состоится в субботу, 23 мая.

Как сообщает ESPN Brasil, руководство «сливочных» разрешило вингеру досрочно покинуть расположение команды, поскольку «Реал» уже не борется за чемпионство. Игрок отправится в Бразилию, где присоединится к партнерам по сборной страны в рамках подготовки к чемпионату мира-2026.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Бразилии встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.