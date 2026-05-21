«Зенит» предложил 15 млн евро за Фелипе Аугусто. «Трабзонспор» хочет 25 млн за 22-летнего форварда (Sporx)

«Зенит» предложил 15 млн евро «Трабзонспору» за форварда Фелипе Аугусто.

«Зенит » увеличил предложение о трансфере нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто да Силвы .

Зимой клуб из Санкт-Петербурга готов был заплатить 10 миллионов евро за бразильца, но турки ответили отказом.

Сейчас петербуржцы повысили предложение до 15 миллионов, но «Трабзонспор» хочет получить 25 млн, утверждает Sporx. 22-летний игрок также интересен «Бенфике».

Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции.