  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» предложил 15 млн евро за Фелипе Аугусто. «Трабзонспор» хочет 25 млн за 22-летнего форварда (Sporx)
0

«Зенит» предложил 15 млн евро за Фелипе Аугусто. «Трабзонспор» хочет 25 млн за 22-летнего форварда (Sporx)

«Зенит» предложил 15 млн евро «Трабзонспору» за форварда Фелипе Аугусто.

«Зенит» увеличил предложение о трансфере нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто да Силвы.

Зимой клуб из Санкт-Петербурга готов был заплатить 10 миллионов евро за бразильца, но турки ответили отказом.

Сейчас петербуржцы повысили предложение до 15 миллионов, но «Трабзонспор» хочет получить 25 млн, утверждает Sporx. 22-летний игрок также интересен «Бенфике».

Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора» доступна здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46528 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sporx
Фелипе Аугусто да Силва
logoденьги
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoвысшая лига Турция
logoвозможные трансферы
logoТрабзонспор
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Какой Фелипе Аугусто 22 года? Зенит, пацаны, это разводка лютая. Он у меня в Фифе07 играл
ОтветАлександр Колосов
Какой Фелипе Аугусто 22 года? Зенит, пацаны, это разводка лютая. Он у меня в Фифе07 играл
Звездишь) там был Ренато Аугусто)
ОтветАлександр Колосов
Какой Фелипе Аугусто 22 года? Зенит, пацаны, это разводка лютая. Он у меня в Фифе07 играл
Слабак, фифа 98 наше всё
Надеюсь (и скорее всего так и есть) это утятина. Максимально посредственный игрок, если не сказать даже, что он днище)
Ответdronick
Надеюсь (и скорее всего так и есть) это утятина. Максимально посредственный игрок, если не сказать даже, что он днище)
До второго определения ему явно далеко. Игрок конечно заурядный и, наверное, не для чемпионских амбиций, но точно не затеряется за тем же Соболем
За него и 15 много
Ответsasha_1116642916
За него и 15 много
Для рпл и 25 мало
Очередной нлунейм, которого в России почему-то назовут "звездой"!! Если приедет, конечно !!
Кто этот могучий Старик ?(с)
На 9 голов меньше Шомуродова забил в этом сезоне 🤣
Не совсем понятно почему Семак не берëт в расчет Вадика Шилова. Этот невероятно талантливый воспитанник академии Зенита, только недавно исполнилось 18. Технарь, с прекрасным ударом.
В фифе 98 тоже такой был
Нормально турки так нажиться хотят, год назад купили его за 5 лямов, а продать за 25
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» готов потратить 50 млн евро летом. Клуб ищет центрального и правого защитников, левого вингера и центрфорварда, Воробьев, Сильянов и Бевеев – в списке (Mash на спорте)
21 мая, 09:43
«Зенит» может вернуться к переговорам по Фелипе Аугусто летом. Зимой «Трабзонспор» не продал форварда за 10+4,5 млн евро (Legalbet)
15 апреля, 05:00
«Зенит» предложил 10+4,5 млн евро за Фелипе Аугусто. «Трабзонспор» требует 20 млн с учетом бонусов за форварда (Trabzon Kulis)
29 января, 18:32
«Зениту» интересен форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Бразилец забил 9 голов в 18 матчах сезона в лиге Турции (Legalbet)
26 января, 13:47
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
3 минуты назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
5 минут назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
8 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
20 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
25 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
28 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
36 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
2 минуты назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
17 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
38 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
57 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем