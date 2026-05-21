Палмера не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026 (Мэтт Лоу)
По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, полузащитник «Челси» не будет включен в заявку сборной Англии на предстоящий турнир. Также утверждается, что защитник «синих» Ливай Колуилл тоже не попадет в состав, хотя ранее сообщалось обратное.
Бен Джейкобс и другие источники сообщают, что хавбек «Кристал Пэлас» Адам Уортон тоже не примет участие в чемпионате мира.
Ранее стало известно, что Томас Тухель решил не вызывать Харри Магуайра и Филипа Фодена.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мэтта Лоу
«Но помните, король не должен знать»
После провального сезона !
Например, открыл состав Англии на ЧМ-18, удачный для них турнир, в шаге от финала были. В составе были Алли, Рашфорд, Лофтус-Чик, Дайер, Стерлинг. У них всех сейчас по идее золотой возраст — 30 лет плюс-минус. Ну и Лингарду 33, отыгравшему весь турнир в старте, — много кто едет сейчас на ЧМ в боевой форме в таком возрасте, а не доигрывают в Корее.
Далее Евро-2020(21) — еще более интересно. В основе играют Филлипс, Маунт, Санчо, Грилиш — все должны быть на пике сейчас. А по факту часть из этих игроков не то что бы пик прошли к 30, а уже карьеру завершают.
Так что я совершенно не удивлюсь, если Фоден, Палмер и Сака будут играть года через 3 за клубы уровня Кристал Пэлас или ниже.