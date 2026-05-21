Палмера не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026 (Мэтт Лоу)

Коула Палмера не вызовут на ЧМ-2026.

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, полузащитник «Челси » не будет включен в заявку сборной Англии на предстоящий турнир. Также утверждается, что защитник «синих» Ливай Колуилл тоже не попадет в состав, хотя ранее сообщалось обратное .

Бен Джейкобс и другие источники сообщают , что хавбек «Кристал Пэлас » Адам Уортон тоже не примет участие в чемпионате мира.

Ранее стало известно, что Томас Тухель решил не вызывать Харри Магуайра и Филипа Фодена.