  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анзор Кавазашвили: «У нас Дзюба в 37 лет играет в РПЛ, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь был реабилитирован»
0

Анзор Кавазашвили: «У нас Дзюба в 37 лет играет в РПЛ, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь был реабилитирован»

Кавазашвили: Кокорин может играть в любой команде РПЛ.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, может ли сейчас Александр Кокорин заиграть в командах РПЛ.

Вчера 35-летний нападающий покинул кипрский «Арис».

«У нас Артем Дзюба в 37 лет играет в Премьер-лиге, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь Кокорин был реабилитирован. И он имеет право вернуться и показать свое мастерство. Но как он это будет делать, зависит уже только от него.

Я думаю, что он может играть в любой команде Российской Премьер-лиги. Но многое зависит от того, как он себя поведет. Вот это самое главное», – сказал Кавазашвили.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46526 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoАнзор Кавазашвили
logoвысшая лига Кипр
logoАрис Лимасол
logoАлександр Кокорин
РИА Новости

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Реабилитировали полит заключённых, а Кокорин просто баклан.
Ответagentkuper
Реабилитировали полит заключённых, а Кокорин просто баклан.
Бобер и фраер😂
Кокорин же сказал что РПЛ Говно.Как теперь реабилитировать его?
ОтветSpartakus1984
Кокорин же сказал что РПЛ Говно.Как теперь реабилитировать его?
У Кокорина такое выражение лица, будто он эту субстанцию на завтрак, обед и ужин ложками ест. Поэтому приживётся в такой среде спокойно😀
ОтветSpartakus1984
Кокорин же сказал что РПЛ Говно.Как теперь реабилитировать его?
Рпл говно, жизнь говно, но мы с лопатой)
А кто сказал, что дело в нарушении закона? Дзюба вообще-то рекордсмен по голам в чемпе . Да и по ассистам в топе, в одном из сезонов точно был лучшим, не помню какой год. Про успехи в сборной вообще обсуждать нечего. В прошедшем сезоне Артем лучший в лиге по выигранным единоборствам. А где Кокорин? В Арисе показывает смешную стату уже как минимум 3 сезона
Дзюба - это легенда... а Кокорин - бездарный баловень судьбы, который не заслужил того, что имеет... ему давно надо было заканчивать
Ответwestport70
Дзюба - это легенда... а Кокорин - бездарный баловень судьбы, который не заслужил того, что имеет... ему давно надо было заканчивать
Такие как Газизов помогли Коко разводить клубы на бабки 💵
Не реабилитирован, а отбыл наказание, разные вещи, товарищ Анзор
Анзорчик знает значение слова "реабилитирован"?
Кроме того, Кокора отличное дело сделал - ударил единороса. Дессидент, уважаю. Отсидел за идею.
Было бы здорово,если Кокорин ещё поиграл в РПЛ
Во она как)) Дед похоже, что совсем не шарит в юридических терминах. По его версии получается, что Кокоша был репрессирован незаконно и сейчас реабилитирован. Хорошо еще, что не посмертно. А Пака врагом народа объявили? Кто знает?))
Для Санька же РПЛ полная фигня
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
2 минуты назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
4 минуты назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
7 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
19 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
24 минуты назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
27 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
35 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
1 минуту назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
16 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
37 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем