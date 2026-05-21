Анзор Кавазашвили: «У нас Дзюба в 37 лет играет в РПЛ, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь был реабилитирован»

Кавазашвили: Кокорин может играть в любой команде РПЛ.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, может ли сейчас Александр Кокорин заиграть в командах РПЛ .

Вчера 35-летний нападающий покинул кипрский «Арис ».

«У нас Артем Дзюба в 37 лет играет в Премьер-лиге, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь Кокорин был реабилитирован. И он имеет право вернуться и показать свое мастерство. Но как он это будет делать, зависит уже только от него.

Я думаю, что он может играть в любой команде Российской Премьер-лиги. Но многое зависит от того, как он себя поведет. Вот это самое главное», – сказал Кавазашвили.