Анзор Кавазашвили: «У нас Дзюба в 37 лет играет в РПЛ, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь был реабилитирован»
Кавазашвили: Кокорин может играть в любой команде РПЛ.
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, может ли сейчас Александр Кокорин заиграть в командах РПЛ.
Вчера 35-летний нападающий покинул кипрский «Арис».
«У нас Артем Дзюба в 37 лет играет в Премьер-лиге, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь Кокорин был реабилитирован. И он имеет право вернуться и показать свое мастерство. Но как он это будет делать, зависит уже только от него.
Я думаю, что он может играть в любой команде Российской Премьер-лиги. Но многое зависит от того, как он себя поведет. Вот это самое главное», – сказал Кавазашвили.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
