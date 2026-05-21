Дед Адамова: «От «Зенита» нет предложения по новому контракту. Арсен оттуда уходит»

Дед Адамова: «Зенит» не предложил новый контракт, Арсен уходит.

Хайдар Алханов , бывший вице-президент «Ахмата » и дед защитника «Зенита» Арсена Адамова , рассказал, что его внук покинет клуб из Санкт-Петербурга.

– Предложения по новому контракту от «Зенита » нет. Он оттуда уходит.

– Насколько вероятно сейчас возвращение Арсена в «Ахмат»?

– Время покажет, где он будет. Чуть-чуть подождите.

– То есть, интерес от команд РПЛ к Арсену есть?

– Естественно, есть.

– Арсен настроен остаться в команде РПЛ?

– Очень настроен, – сказал Алханов.

В нынешнем сезоне Адамов провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Во второй части сезона Арсен ни разу не появился на поле.