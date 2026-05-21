  • Дед Адамова: «От «Зенита» нет предложения по новому контракту. Арсен оттуда уходит»
Хайдар Алханов, бывший вице-президент «Ахмата» и дед защитника «Зенита» Арсена Адамова, рассказал, что его внук покинет клуб из Санкт-Петербурга.

– Предложения по новому контракту от «Зенита» нет. Он оттуда уходит.

– Насколько вероятно сейчас возвращение Арсена в «Ахмат»?

– Время покажет, где он будет. Чуть-чуть подождите.

– То есть, интерес от команд РПЛ к Арсену есть?

– Естественно, есть.

– Арсен настроен остаться в команде РПЛ?

– Очень настроен, – сказал Алханов.

В нынешнем сезоне Адамов провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Во второй части сезона Арсен ни разу не появился на поле.

Адам первый человек на земле!!! У него не могло быть деда!! Вы че творите
ОтветДядя ТУРА
Адам первый человек на земле!!! У него не могло быть деда!! Вы че творите
Папа у него голубь! (С)
Ответ_BoSToN_44
Папа у него голубь! (С)
Марина
Плюс от тех, кто помнит Бабу Адаму😁
Волкова бы для начала впарили куда ни будь.
Открыт новый персонаж.
ОтветGoldstream
Открыт новый персонаж.
Он открыт уже как года 4
Конечно Адамов не уровень Зенита, думаю он это понимает и уйдëт без обиды.
Дед, это который пас на Хиддинка отдал?😅
Ждём мнение бабки Адамова
Спортс пополняется новыми персонажами внучка Гинера, дед Адамова, жена Сафонова....
