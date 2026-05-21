Дед Адамова: «От «Зенита» нет предложения по новому контракту. Арсен оттуда уходит»
Хайдар Алханов, бывший вице-президент «Ахмата» и дед защитника «Зенита» Арсена Адамова, рассказал, что его внук покинет клуб из Санкт-Петербурга.
– Предложения по новому контракту от «Зенита» нет. Он оттуда уходит.
– Насколько вероятно сейчас возвращение Арсена в «Ахмат»?
– Время покажет, где он будет. Чуть-чуть подождите.
– То есть, интерес от команд РПЛ к Арсену есть?
– Естественно, есть.
– Арсен настроен остаться в команде РПЛ?
– Очень настроен, – сказал Алханов.
В нынешнем сезоне Адамов провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Во второй части сезона Арсен ни разу не появился на поле.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
