  • МЛС ведет предварительные переговоры с IFAB о введении чистого игрового времени. Добиться этого будет сложно
МЛС ведет предварительные переговоры с IFAB о введении чистого игрового времени. Добиться этого будет сложно

По информации The Guardian, североамериканская лига обсуждает с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) возможность останавливать игровое время во время пауз в матчах. 

Вице-президент МЛС по спортивному развитию Али Кертис подтвердил, что лига провела «предварительные переговоры с IFAB о будущих областях инноваций, включая такие концепции, как остановка времени, повышение прозрачности хронометража игры и другие меры, направленные на улучшение последовательности и понятности для болельщиков».

«Эти обсуждения носят ознакомительный характер. Но они отражают более широкое стремление всего мирового футбола изучить, как этот вид спорта может продолжать модернизироваться, сохраняя при этом то, что делает футбол уникальным», – заявил Кертис. 

В последний раз в IFAB обсуждали возможность введения чистого игрового времени в 2017 году. Тогда это нововведение не было принято – организация предпочла, чтобы судьи просто добавляли больше минут в концовках матчей. Такой принцип действовал на ЧМ-2022.

Источники в IFAB сообщили, что в тот раз от введения чистого игрового времени решили отказаться из-за опасений, что непредсказуемая продолжительность матчей может создать проблемы для вещателей. При этом другие источники в организации сослались на то, что идея 90-минутного матча просто является неприкосновенной.

По мнению одного из источников в Международном совете футбольных ассоциаций, МЛС будет сложно добиться введения правила о чистом игровом времени. 

«IFAB разрешает и проводит испытания, если к теме проявлен широкий интерес. На данный момент эта тема пользуется лишь очень небольшой поддержкой», – заявил этот источник. 

В МЛС действовало правило чистого игрового времени с момента основания лиги в 1996 году до конца сезона-1999.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
IFAB
logoМЛС
правила

МЛС вообще топ в этом плане. С заменами придумали идеально. За 10 секунд не ушел, минуту играете в меньшинстве. И убегать очень быстро стали все.

Лежишь дольше 15 секунд симулируешь, 2 минуты в меньшинстве твоя команда.
Помню статья была про дисквал за симуляцию по итогам просмотра видеозаписи матча
Это очень крутая лига, потолок зарплат ещё очень круто
Чистое время 90 минут это убийство здоровья футболистов.
Хорошая идея, 2 тайма по 30 минут чистого времени. Это будет довольно близко к нынешним показателям, если верно помню, между 50 и 60 минут сейчас играют чистого времени, в разных лигах разные показатели средние
Да нифига хорошего. Потом коммерческие паузы по 2-3 минуты на рекламу по 3-4 раза за тайм, такое хочется?
Реклама не сильно хуже нынешних затяжек времени, которые мы сейчас смотрим и по 3 минуты и более. И в отличие от рекламы не знаем, сколько они будут длиться и сколько раз повторятся. А чистое время очистит ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть нынешних затяжек.
Несмотря на декларативные обоснования о прозрачности и прочем, МЛС это, в первую очередь, нужно для рекламы, и как следствие, увеличение доходов. Одним из факторов, долгое время тормозившим рост популярности футбола (соккера) в США, был тот факт, что этот вид спорта не пользовался большой поддержкой вещателей - с ним нельзя сделать так же, как с бейсболом, амфутом, баскетом, хоккеем, то есть разбить на кучу мелких отрезков для рекламы. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.
В США вообще правила спорта сделаны под коммерцию. Даже в гонках НАСКАР гонка делится на 3 стейджа, между которыми 10-минутная реклама и все отставания сбрасываются после каждого. Так и тут. МЛС надо продавать рекламу по ходу матча. Вот, чистое время позволяет это делать
Два купленных негра с недавней новости про опасность жары для футболистов и попытка протащить чистое время на самом деле две части одного плана. С другой стороны для пиндосов возможно и непривычно получать столько контента, они привыкли в среднем от 10% до 30% потреблять за трансляцию/игровое событие в любом другом амерском спорте
сейчас очень много всякой статистики, пускай проанализируют выборку из допустим тысячи матчей, сколько из 90 минут времени мяч находился непосредственно в игре, и сделать на основании этого длительность матча.
допустим вместо 90 минут будет 70 но чистого времени.
и затягивать время не будет никакого смысла, во-первых пока мяч не в игре, время не идёт, а во-вторых у судьей должны быть полномочия отдавать мяч другой команде ,если игроки первой по каким-то причинам медлят с возобновлением игры.
это работает во всех игровых видах спорта , мяч не в игре - время не идёт , и будет работать в футболе, если чиновники конечно захотят
они вар внедряли вечность, а таймер с паузой так это же вообще, супер технология будущего в понимании фифа.
да все еще будут сбивать темп/ритм игры и настрой. плюс скорее в том, что у судьи будет меньше влияния на игру после такого
Угадайте с 1 попытки, зачем американцам нужно чистое время в футболе :)
Подсказка: Смотрите на другие североамериканские лиги
смотрю МЛБ. и зачем нужно?
Рекламные паузы
И каждые три минуты остановка на рекламу.
Справедливо, кажется к этому придёт футбол, просмотры вар занимают много времени.
И так 1,5 часа многовато, а тут это может легко в больше 2-х превратиться.
Как бы не испортить- девиз чиновников.
О-хо-хо, ещё и 45 секунд на атаку/удар/обострение, тогда америкосы даже футбол сделают лучше
