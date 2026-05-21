МЛС ведет предварительные переговоры с IFAB о введении чистого игрового времени. Добиться этого будет сложно

В МЛС могут перейти на чистое игровое время.

По информации The Guardian, североамериканская лига обсуждает с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) возможность останавливать игровое время во время пауз в матчах.

Вице-президент МЛС по спортивному развитию Али Кертис подтвердил, что лига провела «предварительные переговоры с IFAB о будущих областях инноваций, включая такие концепции, как остановка времени, повышение прозрачности хронометража игры и другие меры, направленные на улучшение последовательности и понятности для болельщиков».

«Эти обсуждения носят ознакомительный характер. Но они отражают более широкое стремление всего мирового футбола изучить, как этот вид спорта может продолжать модернизироваться, сохраняя при этом то, что делает футбол уникальным», – заявил Кертис.

В последний раз в IFAB обсуждали возможность введения чистого игрового времени в 2017 году. Тогда это нововведение не было принято – организация предпочла, чтобы судьи просто добавляли больше минут в концовках матчей. Такой принцип действовал на ЧМ-2022.

Источники в IFAB сообщили, что в тот раз от введения чистого игрового времени решили отказаться из-за опасений, что непредсказуемая продолжительность матчей может создать проблемы для вещателей. При этом другие источники в организации сослались на то, что идея 90-минутного матча просто является неприкосновенной.

По мнению одного из источников в Международном совете футбольных ассоциаций, МЛС будет сложно добиться введения правила о чистом игровом времени.

«IFAB разрешает и проводит испытания, если к теме проявлен широкий интерес. На данный момент эта тема пользуется лишь очень небольшой поддержкой», – заявил этот источник.

В МЛС действовало правило чистого игрового времени с момента основания лиги в 1996 году до конца сезона-1999.