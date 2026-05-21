  • Артета позвонил Ираоле после 1:1 «Борнмута» с «Сити» и титула «Арсенала»: «Сказал: «Вы чуть не отобрали у нас АПЛ, а теперь помогли ее выиграть. Поздравил его с потрясающей работой»
Артета поблагодарил тренера «Борнмута» за ничью с «Сити».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что позвонил Андони Ираоле из «Борнмута» и поблагодарил за ничью с «Манчестер Сити».

Во вторник «горожане» на выезде потеряли очки с «вишнями» (1:1) в 37-м туре АПЛ, и лондонцы впервые за 22 года стали чемпионами Англии.

«Я позвонил Андони вчера. Во-первых, для того, чтобы поздравить его с потрясающей работой, которую он проделал с «Борнмутом».

Конечно, я сказал: «Вы чуть не отобрали у нас Премьер-лигу (в 32-м туре «Арсенал» дома уступил «Борнмуту» (1:2) – Спортс’‘), а теперь помогли нам ее выиграть!»

Так что я хотел позвонить ему, чтобы поблагодарить, выразить свое восхищение им и пожелать ему всего наилучшего на следующем этапе карьеры, который, я уверен, будет очень успешным», – сообщил Артета.

Артета о том, как узнал о чемпионстве «Арсенала»: «Я делал барбекю у себя в саду – старший сын подбежал, заплакал и обнял меня, потом пришли жена и другие мои сыновья. Это было волшебно»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Арсенала»
Семак Гусеву, интересно, позвонил после 29-го тура?
Pertinax Gandi
Нет. В это время Черчесов звонил Карседо. Линия была занята
Ираола один из лучших тренеров АПЛ, непонятно почему он еще не в топ клуба
Benjamin
Это ненадолго.. думаю он уже собирает чемодан в топ-клуб 😎
Benjamin
Про Ливерпуль слухи уже есть
Баск помогал баску
В следующем сезоне заберет АПЛ с Ливерпулем
Надеюсь Ливерпуль возьмут Ираолу к себе, просто топ
