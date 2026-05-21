  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» может сыграть с «Крузейро» Жерсона летом. У хавбека 3 ассиста в 29 матчах после трансфера за 27+3 млн евро (Legalbet)
0

«Зенит» может сыграть с «Крузейро» Жерсона летом. У хавбека 3 ассиста в 29 матчах после трансфера за 27+3 млн евро (Legalbet)

Жерсон может вернуться в Санкт-Петербург.

«Зенит» летом может провести товарищеским матч с «Крузейро», за который выступает бывший полузащитник полузащитник петербуржцев Жерсон.

По данным Legalbet, руководители «Зенита» рассматривают организацию контрольных игр с иностранными командами, среди которых есть и бразильские клубы. «Крузейро» считается потенциальным вариантом для сине-бело-голубых благодаря налаженным отношениям между клубами.

Напомним, Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» за 25 млн евро в июле 2025 года, провел 15 матчей за клуб РПЛ и забил два гола.10 января 2026-го года российский клуб продал футболиста в «Крузейро» за 27+3 млн.

За «Крузейро» 29-летний хавбек провел 29 матчей и сделал 3 ассиста. Ранее он играл за сборную Бразилии, но в состав на ЧМ-2026 не попал.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46495 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoКрузейро
logoЖерсон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoвысшая лига Бразилия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
>Ранее он играл за сборную Бразилии, но в состав на ЧМ-2026 не попал.
Каждый раз смешно
Почему-то всех больше интересует спартаковский Жедсон, за которого Спартак 21 лям отдал, рекор Спартака по покупке.
ОтветАлексей Александрович
Почему-то всех больше интересует спартаковский Жедсон, за которого Спартак 21 лям отдал, рекор Спартака по покупке.
Комментарий скрыт
Легенда наряду с Дюраном
Ответтрахтенберг месть коней
Легенда наряду с Дюраном
Единственный недостаток: не ушел бесплатно. Не?
Ответтрахтенберг месть коней
Легенда наряду с Дюраном
Большой привет Николсону за 8, Медине за 7, Бонгонде за 7,5, Рябчуку за 5 млн и это только из последнего помёта.Ливай...Гарсия.😄
Чё это у них за календарь такой, что он за 4 месяца 30 игр отыграл? 😳
ОтветБобби Боливия
Чё это у них за календарь такой, что он за 4 месяца 30 игр отыграл? 😳
Чемпионат и кубок страны, кубок Либертадорес, и чемпионат штата еще :)
Ответwildgamer
Чемпионат и кубок страны, кубок Либертадорес, и чемпионат штата еще :)
И зачем ему это? Мог бы спокойно раз в полторы недели играть
Еще 2 ассиста и Зенит может рассчитывать на бонусы.
Опасно на самом деле. Еще побьют за такой "подарочек".
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
16 апреля, 00:28
Агент Новиков: «Жерсон на 2-й день в Петербурге четко сказал, что он в «Зените» до зимы максимум. Он очень любит внимание к себе – в России ему этого не хватало. Их семья зависит от пиара»
17 марта, 19:37
Фанаты «Фламенго» кричали Жерсону «иди на ###» и «наемник». Отец хавбека «Крузейро» пожаловался на расизм: «Они перестали праздновать победу, чтобы пооскорблять меня»
12 марта, 22:28
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
14 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
19 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
22 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
30 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
32 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
47 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
2 минуты назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
11 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
32 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
51 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
57 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем