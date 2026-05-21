«Зенит» может сыграть с «Крузейро» Жерсона летом. У хавбека 3 ассиста в 29 матчах после трансфера за 27+3 млн евро (Legalbet)
Жерсон может вернуться в Санкт-Петербург.
«Зенит» летом может провести товарищеским матч с «Крузейро», за который выступает бывший полузащитник полузащитник петербуржцев Жерсон.
По данным Legalbet, руководители «Зенита» рассматривают организацию контрольных игр с иностранными командами, среди которых есть и бразильские клубы. «Крузейро» считается потенциальным вариантом для сине-бело-голубых благодаря налаженным отношениям между клубами.
Напомним, Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» за 25 млн евро в июле 2025 года, провел 15 матчей за клуб РПЛ и забил два гола.10 января 2026-го года российский клуб продал футболиста в «Крузейро» за 27+3 млн.
За «Крузейро» 29-летний хавбек провел 29 матчей и сделал 3 ассиста. Ранее он играл за сборную Бразилии, но в состав на ЧМ-2026 не попал.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
