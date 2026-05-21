  • Морган – Роналду перед матчем, в котором «Аль-Наср» может стать чемпионом: «Удачи, легенда. «Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его 👊»
Морган пожелал Роналду стать чемпионом Саудовской Аравии.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган пожелал Криштиану Роналду удачи в последнем матче сезона.

Сегодня «Аль-Наср» встретится с «Дамаком» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает португальский нападающий, станет чемпионом, если выиграет этот матч или если «Аль-Хилаль» потеряет очки в игре с «Аль-Фейхой».

«Удачи сегодня вечером, легенда…

«Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его 👊», – написал Морган.

Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии – он опережает «Манчестер Сити» на 4 очка за один тур до конца сезона.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46524 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
«Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его👊»
Аль-Наср ждут 22 года без чемпионства, что ли?🤓
ОтветХавиГави_Паратрупер
Эх, чуть-чуть не успел, ХавиГави добежал до вентилятора быстрее.. 😁
ОтветСарказм Чигура
Это потому что ему в туалет сначала не надо идти, у него 💩 всегда сразу в руках)
А я жду чемпионства Аль Насра. Тут начнут доказывать, что это примерно как выиграть ЧМ
ОтветUncle John
Не, ЧМ проще.. Там 6, 7 игр.. 🤣
Никогда не понимал, как этот глор параллельно топит за Арсенал и Роналду. Ведь португал вообще играл за одного из главных соперников Арса. Короче, что не сделать для хайпа
ОтветАкер
Да не топит он за роналду, он выполняет работу, которая хорошо оплачивается.
Роналду платит, Морган несет в массы)
ОтветDomian
Ровно так же как месси платит Линекеру?
Не, ну, Геша, давай уже действительно - покажи "мастер-класс".. 🤭.. Или партнёров давай заставь уже чего-нибудь взять в СА для тебя.. Иначе словарный запас закончится не только у твоего фанатья типа "декстеров", но и у хейтеров.. Сколько можно?.. Надо оправдывать свои 200 лямов.. 4-й год идёт.. Постарайся.. Сегодня даже я твой болельщик.. Уперод.. 🤣
Недалекая по твоему и риго мнению?😂😂 клоунов по типу вас еще поискать надо. Наслаждайся сегодня очередным трофеем величайщего КР7 👑
