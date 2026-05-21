Морган – Роналду перед матчем, в котором «Аль-Наср» может стать чемпионом: «Удачи, легенда. «Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его 👊»
Морган пожелал Роналду стать чемпионом Саудовской Аравии.
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган пожелал Криштиану Роналду удачи в последнем матче сезона.
Сегодня «Аль-Наср» встретится с «Дамаком» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает португальский нападающий, станет чемпионом, если выиграет этот матч или если «Аль-Хилаль» потеряет очки в игре с «Аль-Фейхой».
«Удачи сегодня вечером, легенда…
«Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его 👊», – написал Морган.
Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии – он опережает «Манчестер Сити» на 4 очка за один тур до конца сезона.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46524 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Аль-Наср ждут 22 года без чемпионства, что ли?🤓
Роналду платит, Морган несет в массы)