Морган – Роналду перед матчем, в котором «Аль-Наср» может стать чемпионом: «Удачи, легенда. «Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его 👊»

Морган пожелал Роналду стать чемпионом Саудовской Аравии.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган пожелал Криштиану Роналду удачи в последнем матче сезона.

Сегодня «Аль-Наср » встретится с «Дамаком » в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает португальский нападающий, станет чемпионом, если выиграет этот матч или если «Аль-Хилаль» потеряет очки в игре с «Аль-Фейхой».

«Удачи сегодня вечером, легенда…

«Арсенал» показал тебе путь, давай повторим его 👊», – написал Морган.

Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии – он опережает «Манчестер Сити» на 4 очка за один тур до конца сезона.