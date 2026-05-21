Директор «Лидса» про Кисляка: «Извините, но этот игрок нас не интересует»

В «Лидсе» опровергли новость об интересе к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

Ранее сообщалось , что 20-летний футболист сборной России находится в шорт-листе «Лидса ».

«Информация о трансфере Кисляка? Извините, но этот игрок нас не интересует», – сказал спортивный директор английского клуба Адам Андервуд.

Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.