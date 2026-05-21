Фодена не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026. Не игравший до мая Колуилл попадет в заявку (The Times)

Филип Фоден не сыграет на чемпионате мира.

Полузащитник «Манчестер Сити » не будет включен в заявку сборной Англии на предстоящий турнир, сообщает The Times. Состав команды Томаса Тухеля будет объявлен завтра утром.

Ожидается, что защитник «Челси » Ливай Колуилл , пропустивший большую часть сезона из-за травмы и вернувшийся на поле в мае, попадет в состав сборной.

Ранее стало известно , что чемпионат мира также пропустит защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр.