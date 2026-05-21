  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фодена не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026. Не игравший до мая Колуилл попадет в заявку (The Times)
0

Фодена не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026. Не игравший до мая Колуилл попадет в заявку (The Times)

Филипа Фодена не вызовут на чемпионат мира.

Филип Фоден не сыграет на чемпионате мира.

Полузащитник «Манчестер Сити» не будет включен в заявку сборной Англии на предстоящий турнир, сообщает The Times. Состав команды Томаса Тухеля будет объявлен завтра утром. 

Ожидается, что защитник «Челси» Ливай Колуилл, пропустивший большую часть сезона из-за травмы и вернувшийся на поле в мае, попадет в состав сборной.

Ранее стало известно, что чемпионат мира также пропустит защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46522 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
logoчемпионат мира
logoМанчестер Сити
logoЛивай Колуилл
logoЧелси
logoФилип Фоден

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В общем, Англия, как обычно, готовится обосраться)
ОтветАлександр Кошечкин
В общем, Англия, как обычно, готовится обосраться)
Наоборот, если бы набрали всяких Магуаеров Фоденов и Грилишей то было бы как обычно. А тут видно Тухель серьезно настроен
ОтветАлександр Кошечкин
В общем, Англия, как обычно, готовится обосраться)
ну почему? буднично побеждая по 1-0 , 2-1 доползут до 1/4 финала, а там уже как повезёт с соперником.
попадание в полуфинал провалом и не назвать
Колвил левоногий, один из лучших в АПЛ по продвижению мяча. Для такого тренера как Тухель естественно он выше Магуайр котируется.

Ну а на позицию Фодена выбор огромный.
ОтветГол в девятину
Колвил левоногий, один из лучших в АПЛ по продвижению мяча. Для такого тренера как Тухель естественно он выше Магуайр котируется. Ну а на позицию Фодена выбор огромный.
Да он в принципе лучший английский цз.
Более быстрая, мощная, пасующая версия Гехи, еще и левша.
Так что тут Тухель вряд ли даже сомневался.
ОтветГол в девятину
Колвил левоногий, один из лучших в АПЛ по продвижению мяча. Для такого тренера как Тухель естественно он выше Магуайр котируется. Ну а на позицию Фодена выбор огромный.
Роджерс точно в основе будет играть, он буквально краш Тухеля.:)))))))))))))
Мда уж... буквально пять лет назад спорили, кто круче - Фоден или Маунт, да они и сами столкнулись в финале ЛЧ, а теперь оба не едут на ЧМ.
ОтветПодходцев.....
Мда уж... буквально пять лет назад спорили, кто круче - Фоден или Маунт, да они и сами столкнулись в финале ЛЧ, а теперь оба не едут на ЧМ.
ну все-таки это апл с бешеным ритмом. игроки гораздо быстрее сгорают.
Ответshepardjack
ну все-таки это апл с бешеным ритмом. игроки гораздо быстрее сгорают.
Гигз и Скоулз сгорели, ещё Барри и Милнер. Это индивидуально у каждого. Вон в НБА дико интенсивной молодые таланты Дюрант, Карри и Леброн играют
нравится Тухель, набирает не по именам и за былые заслуги, а так как считает нужным для результата. Ему и нести ответственность в конечном итоге.
ОтветIvan Babenko
нравится Тухель, набирает не по именам и за былые заслуги, а так как считает нужным для результата. Ему и нести ответственность в конечном итоге.
Поэтому и Палмера не вызвал?))
ОтветEnzoAmatera
Поэтому и Палмера не вызвал?))
А что Палмер при гиббс уайте и роджерсе в сборной делать, у Палмер один сезон топовый, который был 3 года назад, а хайп, как-будто он Челси каждый год к трофеям приводит, он даже в Челси даже в топ-5 игроков не входит
Очень рад за Колвила, по сути его травма и стала главной причиной краха Челси
ОтветPeter Sakic
Очень рад за Колвила, по сути его травма и стала главной причиной краха Челси
Главной причиной краха стали все же эффективные американские менеджеры, желающие посмотреть в деле Бадишилье, Тосина, Чалобу и любимца Должа Фофыну
ОтветАкер
Главной причиной краха стали все же эффективные американские менеджеры, желающие посмотреть в деле Бадишилье, Тосина, Чалобу и любимца Должа Фофыну
Про Дисаси забыл
Зачем им Фоден, если есть Гиббс-Вайтт?!
Завтра утром объявят состав… Такими темпами мы к вечеру всех поименно из сливов знать будем
ОтветCensormorum
Завтра утром объявят состав… Такими темпами мы к вечеру всех поименно из сливов знать будем
Я видел новость что Кейна взяли
Может просто Тухелю не нравится его дебильная прическа
ОтветРома Михалев
Может просто Тухелю не нравится его дебильная прическа
дЭбильная
Золотой мальчик английского футбола уже даже в Сити место потерял
И вот на ЧМ не едет...

А сколько дифирамб было, особенно про то, как его Гвардиола качественно и хорошо подводит к основу, какой из него вырастет выдающий футболист
ОтветAres
Золотой мальчик английского футбола уже даже в Сити место потерял И вот на ЧМ не едет... А сколько дифирамб было, особенно про то, как его Гвардиола качественно и хорошо подводит к основу, какой из него вырастет выдающий футболист
он уже получал награду лучшему игроку сезона в Англии - это очень серьезный уровень
Ответtrav
он уже получал награду лучшему игроку сезона в Англии - это очень серьезный уровень
Ну да, после этого можно бросить играть в принципе
Ещё ведь и лч брал
Можно в са на заработки ехать
ну и правильно, лучше вызвать Гиббс Уайтта
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
2 минуты назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
4 минуты назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
7 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
19 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
24 минуты назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
27 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
35 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
16 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
37 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
сегодня, 18:24Друзья сайта
Рекомендуем