  • В Китае пожизненно забанили 17 человек, еще 48 отстранены от футбола на сроки до 5 лет. Руководители клубов, тренеры, игроки, судья наказаны за взятки
Китайская футбольная ассоциация (CFA) опубликовала третий список лиц, отстраненных от футбола по делу о коррупции.

Напомним, что в январе с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сняли 10 очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае, с «Шанхай Порт» – 5. 73 человека были отстранены от футбола.

Как сообщает South China Morning Post, теперь CFA наложила пожизненный запрет заниматься футболом на 17 человек, также отстранения на сроки до пяти лет получили еще 48 человек. Санкции распространяются на руководителей клубов, тренеров, игроков и судью. Большинство были наказаны за взяточничество и манипулирование результатами матчей.

«Наказания определялись на основе характера поведения обвиняемых, суммы, частоты нарушений и степени злого умысла», – говорится в заявлении ассоциации.

В число 17 пожизненно отстраненных вошли бывший генеральный менеджер клуба «Шэньчжэнь» Дин Юн, бывший генеральный менеджер клуба «Чжунъю» Ши Яоюн и бывший генеральный менеджер клуба «Мэйчжоу Хакка» Цао Ян. Среди 48 человек, получивших временную дисквалификацию, есть генеральный менеджер «Гуанчжоу» Гао Хань, бывший генеральный менеджер «Бэйцзин Гоань» Ли Мин.

Кроме того, CFA объявила, что у «Мэйчжоу Хакка» дополнительно вычтут шесть очков в сезоне-2026, на клуб наложен штраф в 800 000 юаней (117 600 долларов).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: South China Morning Post
Ну хоть никого не казнили
Рома Михалев
Ну хоть никого не казнили
Это пока.
Рома Михалев
Ну хоть никого не казнили
Но пожизненно посадили. А уж по 12-15 лет полным полно, даже легенду китайского футбола не пожалели, 20 лет. К расстрелу приговорили одного, Чжунвэнь, но с отсрочкой на 2 года, а это означает на практике пожизненное, если хорошо себя вести будет.
Китай такой весь правильный, а чуть капнуть, то там все как и везде и хуже
Кстати судя по новым договорнчкам, будет снова через пару лет тоже самое, Слуцкий там как свой, ему не привыкать, потом подтянется и красножан
Слуцкий там ходит по лезвию ножа)
