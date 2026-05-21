«Атлетико» – покидающему клуб Гризманну: «Желаем тебе соорудить лестницу к звездам»
«Атлетико» посвятил пост Гризманну, который уйдет из клуба.
«Атлетико» обратился к Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании этого сезона.
35-летний нападающий присоединится к «Орландо Сити» летом.
«Желаем, чтобы ты соорудил лестницу к звездам и поднимался по каждой ступеньке», – говорится в посте мадридского клуба.
В составе «Атлетико» Гризманн провел 500 матчей и забил 212 голов.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46522 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Грязману спасибо, на самом деле мог бы готовиться к финалу кубку ЛЧ сейчас, забей хотя бы один из моментов в первом матче полуфинала. Многое было в его ногах.
А так будет не хватать лучшего в мире обладателя первого касания.