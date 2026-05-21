  • «Атлетико» – покидающему клуб Гризманну: «Желаем тебе соорудить лестницу к звездам»
«Атлетико» посвятил пост Гризманну, который уйдет из клуба.

«Атлетико» обратился к Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании этого сезона. 

35-летний нападающий присоединится к «Орландо Сити» летом. 

«Желаем, чтобы ты соорудил лестницу к звездам и поднимался по каждой ступеньке», – говорится в посте мадридского клуба. 

В составе «Атлетико» Гризманн провел 500 матчей и забил 212 голов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
Как же время летит вроде недавно на дворе был 2016, и все ждали финал ЛЧ где будет мадридское дерби, и Евро 2016
Атлетико всегда достойно провожает своих легенд!
Грязману спасибо, на самом деле мог бы готовиться к финалу кубку ЛЧ сейчас, забей хотя бы один из моментов в первом матче полуфинала. Многое было в его ногах.
А так будет не хватать лучшего в мире обладателя первого касания.
Интересно будет следить за Флоридским дерби - Орландо против Майами 👍
Вавилоняне плохо закончили
Учитывая, что он лейтенант, т.е. военный, лестница в небо выглядит двусмысленно. Тогда уж сразу в вальгаллу.
А песню Восточный округ - давай за звездами прикрепили к посту?
Это что то масонское по ходу
