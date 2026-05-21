«Атлетико» – покидающему клуб Гризманну: «Желаем тебе соорудить лестницу к звездам»

«Атлетико» посвятил пост Гризманну, который уйдет из клуба.

35-летний нападающий присоединится к «Орландо Сити » летом.

«Желаем, чтобы ты соорудил лестницу к звездам и поднимался по каждой ступеньке», – говорится в посте мадридского клуба.

В составе «Атлетико» Гризманн провел 500 матчей и забил 212 голов.