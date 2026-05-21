Магуайр о невызове на ЧМ-2026: «Потрясен и опустошен этим решением. Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль. Желаю ребятам всего наилучшего»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о непопадании в состав сборной Англии на чемпионат мира.
Ранее стало известно, что 33-летний защитник не войдет в заявку команды Томаса Тухеля на ЧМ-2026.
«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон.
Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», – сказал Магуайр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Не та личность, над которой можно так шутить. Уважаемый игрок без всякого сарказма.
Как болельщик МЮ рад, что Зарри не будет убиваться на ЧМ. Но по-человечески жаль. Заслужил, при этом возможно больше любого другого игрока в составе.