Магуайр о невызове на ЧМ-2026: «Потрясен и опустошен этим решением. Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль. Желаю ребятам всего наилучшего»

Магуайр отреагировал на непопадание в заявку на ЧМ-2026.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о непопадании в состав сборной Англии на чемпионат мира.

Ранее стало известно , что 33-летний защитник не войдет в заявку команды Томаса Тухеля на ЧМ-2026.

«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон.

Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», – сказал Магуайр.