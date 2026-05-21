Дуран не тренируется с Колумбией. Экс-форвард «Зенита» включен в расширенный состав сборной, но вряд ли поедет на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита » Джон Дуран может не поехать на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

22-летний форвард включен в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026, однако не входит в планы главного тренера Нестора Лоренсо.

Дуран находится в Медельине, но не тренируется со сборной – Лоренсо не пригласил его заниматься с командой.

Как сообщает Infobae со ссылкой на журналистку Win Sports Шейлу Гарсию, включение Дурана в окончательную заявку на турнир практически исключено.

Права на Дурана принадлежат «Аль-Насру ». Зимой «Зенит» арендовал форварда – в 9 матчах за клуб он забил 2 гола с пенальти и получил желтую карточку. Джон досрочно покинул петербуржцев перед матчем 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0), в котором клуб стал чемпионом.