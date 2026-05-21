  • Дуран не тренируется с Колумбией. Экс-форвард «Зенита» включен в расширенный состав сборной, но вряд ли поедет на ЧМ-2026
Дуран не тренируется с Колумбией. Экс-форвард «Зенита» включен в расширенный состав сборной, но вряд ли поедет на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран может не поехать на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

22-летний форвард включен в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026, однако не входит в планы главного тренера Нестора Лоренсо.

Дуран находится в Медельине, но не тренируется со сборной – Лоренсо не пригласил его заниматься с командой.

Как сообщает Infobae со ссылкой на журналистку Win Sports Шейлу Гарсию, включение Дурана в окончательную заявку на турнир практически исключено.

Права на Дурана принадлежат «Аль-Насру». Зимой «Зенит» арендовал форварда – в 9 матчах за клуб он забил 2 гола с пенальти и получил желтую карточку. Джон досрочно покинул петербуржцев перед матчем 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0), в котором клуб стал чемпионом.

Ну собственно, а с какого рожна он должен был ехать, удивительно, что он даже в расширенный список попал
Пример как можно все потерять.
или всё получить, в юном возрасте, 20 лямов евро зарплата до 2030 года, что ещё в жизни нужно? дополучать зарплату и на пенсию в 25 лет
Ну деньги рано или поздно закончатся) и кем он тогда будет?
Был Дуран, а оказался Дураком батькиным
Чемпион России на всякий случай так то!!!
Вот такие у нас чемпионы, назначенные.
Ну так это ожидаемо. "Зенит" был последним шансом, но человек откровенно ходил пешком (при том что периодически было видно, почему за него отвалили под сотню миллионов). В итоге Семак решил, что без него будет лучше, и оказался прав - и тренерский штаб сборной Колумбии, по-видимому, подумал то же самое.
Засрал себе все что можно и заслуженно пролетит мимо ЧМ
Похоже и ЧМ поедет только футболка Дурана...и то не факт)
Главное футболку напечатать
На работу не хожу,
Радио не слушаю.
Что мне Боженька подаст,
Выпью и покушаю.
Ай-я-я-я-й, я — рас*****
Ай-я-я-я-я-й, я — рас*****
Жопу рвать не буду я
Из-за бабок и бабья.
Никуда я не спешу,
Почитаю — попишу.
Погуляю по квартире,
Упаду на унитаз.
Затем выйду на балкон
Поплевать в рабочий класс.
