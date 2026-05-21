  • Руни выбрал Месси, а не Роналду: «Они лучшие в этом поколении, но с точки зрения веселья, мастерства и дриблинга Лео лучше. Он похож на Марадону, я улыбаюсь, когда вижу его игру»
Руни объяснил, почему предпочитает Месси, а не Роналду.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре Лионеля Месси в интервью Ромарио. 

– Ради какого игрока в нынешнем мировом футболе вы включаете телевизор?

– Месси. На мой взгляд, он похож на Марадону. Это игрок, которого я люблю. Я играл против него несколько раз, и для меня он лучший, даже сейчас, когда он становится старше, я улыбаюсь, когда вижу, когда он играет. Так что ради него я смотрю матчи. 

– Лучше ли Месси, чем Роналду?

– На мой взгляд, да. Я понимаю, когда называют Криштиану – его менталитет, голы, все, что он делает... Если вы выбираете Криштиану – без проблем. Месси и Криштиану – лучшие в этом поколении, но с точки зрения веселья, мастерства и дриблинга, на мой взгляд, Месси [лучше]», – сказал Руни.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Romário TV
Комментарии

Клубника и его фанаты в ярости конечно будут, ну зато правду сказал. Респект Уэйну
Комментарий скрыт
Криштиану: «Да этот старый жиртрест мне просто завидует!» 😁
Да он еще в 2010 это говорил, тут ничего нового.
Ну Руни умный игрок, он понимает что к чему, к тому же видел на поле этих двоих в прайме неоднократно.
Об этом говорили, кроме Руни, кто играл с Роналду, это Касильяс, Скоулз, Рауль, Гиггз, Модрич, Кака, Рио Фердинанд, Гути, Руд Ван Нистелрой, Рой Кин, Бербатов, Моуринью будучи тренером Реала при Крише, ну и пусть за скобками, так как аргентинцы, но поигравшие с 7 из 🇵🇹, Ди Мария, Тевес, Игуаин… Также не игравшие с ним, но с Реала до перехода, но потом с осторожностью - это Винисиус, и спокойно без сомнений Беллингем, Рюдигер, который играл против обоих до Реала, также без вопросов, что Месси однозначно лучше, ну и Федерико Вальверде с таким же мнением об аргентинце)
Туда же добавляем Лэмпарда , Дрогба , Робенна и Рибери , Несту и Мальдини, Тотти , Р9 , Анри , Бекхема и Пике , Кавани: все они Месси ставили выше публично. А не публично , кого ж они следом ставят после Месси? Клубнику? Не думаю 🤔
А кули, что мог еще сказать аргентинец Уэно Руньес?
Да что же ты будешь делать, опять бывший партнёр по команде хвалит Месси:))
Больше скажу! Очередной партнер по команде Роналду, причём из разных его команд, говорят, что Месси лучший!)
У роналдуфилов одно из двух. Или это одноклубник Месси, или это одноклубник Роналду, который ему завидует.. По-другому у этих "декстеров" не будет.. ☝️🤣
Декстер, ты вообще в адеквате?:) Тебе уже лучший игрок в истории МЮ говорит, кто лучший в истории, а ты в своей палате до сих пор не можешь это осознать:))
Согласен с Руни!)
У Декстера опять крышу снесло.😁 Спортс, нельзя такие новости публиковать так резко. У некоторых фанов роналду башню сносит конкретно.😁
Какой некрасивый.
Факт
Опять бывший игрок Барсы нахваливает Месси и ставит его выше роналду. Хотя стоп...
Руни, ты вообще не красивый, чтобы рассуждать о Роне и сравнивать его с кем-то
