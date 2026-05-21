Руни выбрал Месси, а не Роналду: «Они лучшие в этом поколении, но с точки зрения веселья, мастерства и дриблинга Лео лучше. Он похож на Марадону, я улыбаюсь, когда вижу его игру»

Руни объяснил, почему предпочитает Месси, а не Роналду.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре Лионеля Месси в интервью Ромарио.

– Ради какого игрока в нынешнем мировом футболе вы включаете телевизор?

– Месси. На мой взгляд, он похож на Марадону . Это игрок, которого я люблю. Я играл против него несколько раз, и для меня он лучший, даже сейчас, когда он становится старше, я улыбаюсь, когда вижу, когда он играет. Так что ради него я смотрю матчи.

– Лучше ли Месси, чем Роналду?

– На мой взгляд, да. Я понимаю, когда называют Криштиану – его менталитет, голы, все, что он делает... Если вы выбираете Криштиану – без проблем. Месси и Криштиану – лучшие в этом поколении, но с точки зрения веселья, мастерства и дриблинга, на мой взгляд, Месси [лучше]», – сказал Руни.