  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью должен заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе. «Реал» не рассматривает продажу ни одного из них (As)
0

Моуринью должен заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе. «Реал» не рассматривает продажу ни одного из них (As)

Моуринью обязали наладить связку Мбаппе и Винисиуса.

Будущий главный тренер «Реала» Жозе Моуринью должен будет сделать так, чтобы связка нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе заработала.

По данным As, перед 63-летним португальцем стоит задача – построить чемпионский «Мадрид», в котором все будут функционировать и взаимодействовать правильно.

Жозе знает, что и бразилец, и француз крайне важны для клуба – возможность ухода кого-то из них даже не рассматривается. 

Первоочередная задача Моуринью – заставить Мбаппе и Винисиуса работать вместе, обеспечить их эффективное взаимодействие в атаке без ущерба для обороны и команды. Оба должны стать краеугольными камнями нового проекта.

Утверждается, что в «Реале» оптимистично настроены по поводу достижения соглашения с Винисиусом о продлении рассчитанного до лета 2027 года контракта – это может произойти до старта ЧМ-2026, хотя вряд ли будет официально объявлено. Договор Килиана действует до 30 июня 2029-го.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46518 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвозможные трансферы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Португальцы исторически хорошо заставляли разных Винисиусов и Мбапе эффективно работать на благо общины
ОтветMr. PresiDent
Португальцы исторически хорошо заставляли разных Винисиусов и Мбапе эффективно работать на благо общины
Овчарки лучше всего понимают немецкий 🤣
ОтветMr. PresiDent
Португальцы исторически хорошо заставляли разных Винисиусов и Мбапе эффективно работать на благо общины
Пару веков назад добавил бы-на плантациях
Пора брать тонну попкорна, чтобы наблюдать за этим шоу
ОтветВлад Безруков
Пора брать тонну попкорна, чтобы наблюдать за этим шоу
Та там всё одно и тоже.
ОтветВлад Безруков
Пора брать тонну попкорна, чтобы наблюдать за этим шоу
Джуд будет наблюдать со стороны и есть чипсы . Что ему ещё делать ?
Винисиус до сих пор не продлён. Так что его смело можно двигать в запас.
И вообще без пары мощных ЦЗ сезон будет слит ещё до начала
ОтветPeter Sakic
Винисиус до сих пор не продлён. Так что его смело можно двигать в запас. И вообще без пары мощных ЦЗ сезон будет слит ещё до начала
Под их бец беги в атаку идеальнюен был бы Холанд вместо о черепахи
ОтветСтепан Воропутин
Под их бец беги в атаку идеальнюен был бы Холанд вместо о черепахи
Холанда надо было ловить из Дортмунда, а сейчас вопрос закрыт.
Почему здоровых лбов профессионалов с многомиллионными зарплатами кто-то должен заставлять эффективно взаимодействовать друг с другом на общее благо коллектива?
Самим никак?
ОтветReggi
Почему здоровых лбов профессионалов с многомиллионными зарплатами кто-то должен заставлять эффективно взаимодействовать друг с другом на общее благо коллектива? Самим никак?
Потому что это люди. Ты первый день живёшь?
ОтветReggi
Почему здоровых лбов профессионалов с многомиллионными зарплатами кто-то должен заставлять эффективно взаимодействовать друг с другом на общее благо коллектива? Самим никак?
Два медведя в одной берлоге не живут.
Жозе стреляный воробей: бабки с Реала сдерёт и уйдёт в закат из этого дурдома. И никто слова про него плохого не скажет
Папа не заставил, а то Мавр заставит.. Не смешите.. Не будут они бегать.. Они "звезды" Мадрида.. Перес до сих пор не поумнел.. И не поумнеет.. Старый уже.. ☝️
ОтветПоп и дьякон
Папа не заставил, а то Мавр заставит.. Не смешите.. Не будут они бегать.. Они "звезды" Мадрида.. Перес до сих пор не поумнел.. И не поумнеет.. Старый уже.. ☝️
Так они бегают. Ты игры то смотрел вообще?
ОтветПоп и дьякон
Папа не заставил, а то Мавр заставит.. Не смешите.. Не будут они бегать.. Они "звезды" Мадрида.. Перес до сих пор не поумнел.. И не поумнеет.. Старый уже.. ☝️
Ок и в каком клубе Анчи находил общий язык с самовоюбленными говнюками? Даже условный Гаттузо мужик скромный пусть и с небольшими отклонениями, а Пирло самовлюбленный, но спокойный и профессиональный. А вот у Маура прекрасно играл Ибра, шикарно играл Коста, КР сидел на банке и не отсвечивал и т.д.
Анчи может и милый дядя, но с самовлюблённым идиотами у него прям намного меньше опыта работы, чем у Маура.
Заставить, типа, плетьми?
В общем, далеко Арбелоа не отпускайте.
Ну или кто там сейчас в дубле и готов подхватить команду зимой.
ОтветRaar
В общем, далеко Арбелоа не отпускайте. Ну или кто там сейчас в дубле и готов подхватить команду зимой.
Говорят свмнисиус его взял личным тренером "говорит прекрасный тренер нюразираеттся в том кого хвалить и как .
Ещё не пришёл, а уже должен..
Это невозможно, Мбаппе играет на чистых мячах в зоне левого фланга. Он даже не Бейл, который мог бы справа сыграть. Он даже не Бэкхэм, который отдал фланг Фигу и ушел в опорку. Жаль Перес нефутбольный человек
ОтветЕвгений Резцов
Это невозможно, Мбаппе играет на чистых мячах в зоне левого фланга. Он даже не Бейл, который мог бы справа сыграть. Он даже не Бэкхэм, который отдал фланг Фигу и ушел в опорку. Жаль Перес нефутбольный человек
У Мбаппе немало матчей на правом фланге за Монако и первые сезоны в ПСЖ (и отличных игр, с хорошей статистикой). Другое дело что никто пока не попробовал в Реале его поставить справа (пусть даже если сам игрок недоволен будет).
ОтветArtuom Batishev
У Мбаппе немало матчей на правом фланге за Монако и первые сезоны в ПСЖ (и отличных игр, с хорошей статистикой). Другое дело что никто пока не попробовал в Реале его поставить справа (пусть даже если сам игрок недоволен будет).
Был один эксперимент. Анчелотти же был в шоке осенью прошлого году. Зачем ему привезли второго гоата на левый фланг, где играл претендующий на ЗМ Вини. И тогда Карло поменял их местами, Вини ЦФ как в Лиге Чемпионов(Беллингем играл слева в ЛЧ), а Мбаппе слева. Это сработало. Но Мбаппе недоволен, он наемник, его задача - статистика. Больше Карло не экспериментировал и был уволен
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
1 минуту назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
3 минуты назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
6 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
18 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
23 минуты назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
26 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
34 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
15 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
36 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
сегодня, 18:24Друзья сайта
Рекомендуем