Моуринью должен заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе. «Реал» не рассматривает продажу ни одного из них (As)

Моуринью обязали наладить связку Мбаппе и Винисиуса.

Будущий главный тренер «Реала » Жозе Моуринью должен будет сделать так, чтобы связка нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе заработала.

По данным As, перед 63-летним португальцем стоит задача – построить чемпионский «Мадрид», в котором все будут функционировать и взаимодействовать правильно.

Жозе знает, что и бразилец, и француз крайне важны для клуба – возможность ухода кого-то из них даже не рассматривается.

Первоочередная задача Моуринью – заставить Мбаппе и Винисиуса работать вместе, обеспечить их эффективное взаимодействие в атаке без ущерба для обороны и команды. Оба должны стать краеугольными камнями нового проекта.

Утверждается, что в «Реале» оптимистично настроены по поводу достижения соглашения с Винисиусом о продлении рассчитанного до лета 2027 года контракта – это может произойти до старта ЧМ-2026, хотя вряд ли будет официально объявлено. Договор Килиана действует до 30 июня 2029-го.