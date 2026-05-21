Моуринью должен заставить Мбаппе и Винисиуса эффективно работать вместе. «Реал» не рассматривает продажу ни одного из них (As)
Будущий главный тренер «Реала» Жозе Моуринью должен будет сделать так, чтобы связка нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе заработала.
По данным As, перед 63-летним португальцем стоит задача – построить чемпионский «Мадрид», в котором все будут функционировать и взаимодействовать правильно.
Жозе знает, что и бразилец, и француз крайне важны для клуба – возможность ухода кого-то из них даже не рассматривается.
Первоочередная задача Моуринью – заставить Мбаппе и Винисиуса работать вместе, обеспечить их эффективное взаимодействие в атаке без ущерба для обороны и команды. Оба должны стать краеугольными камнями нового проекта.
Утверждается, что в «Реале» оптимистично настроены по поводу достижения соглашения с Винисиусом о продлении рассчитанного до лета 2027 года контракта – это может произойти до старта ЧМ-2026, хотя вряд ли будет официально объявлено. Договор Килиана действует до 30 июня 2029-го.
И вообще без пары мощных ЦЗ сезон будет слит ещё до начала
Самим никак?
Анчи может и милый дядя, но с самовлюблённым идиотами у него прям намного меньше опыта работы, чем у Маура.
Ну или кто там сейчас в дубле и готов подхватить команду зимой.