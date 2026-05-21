Магуайр не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026. Защитник «МЮ» «шокирован» этим (Бен Джейкобс)

Защитник «МЮ» Магуайр «шокирован», что не попал в состав сборной Англии на ЧМ.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Харри Магуайр не сыграет на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

33-летний футболист не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026, утверждает журналист Бен Джейкобс. Харри «шокирован тем, что не попал в заявку» англичан.

Магуайр провел 22 матча в АПЛ в этом сезоне, забил 1 гол, сделал 2 ассиста, заработал 3 желтых и 1 красную карточку.