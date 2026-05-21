Магуайр не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026. Защитник «МЮ» «шокирован» этим (Бен Джейкобс)

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр не сыграет на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

33-летний футболист не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026, утверждает журналист Бен Джейкобс. Харри «шокирован тем, что не попал в заявку» англичан.

Магуайр провел 22 матча в АПЛ в этом сезоне, забил 1 гол, сделал 2 ассиста, заработал 3 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46518 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Комментарии

Харри выдал крайне стабильный и качественный сезон, не брать его - выстрел себе же в ногу
Ответmuchacho_jan
Комментарий скрыт
ОтветS100 Winner
Комментарий скрыт
На турнир вызывают игроков, кажется, не по количеству сыгранных матчей в отборе, а по их форме, этот сезон у него один из сильнейших в футболке МЮ
Жаль этого добряка
ОтветCensormorum
Есть такое, когда у Магуайра столько же голов за сборную Англии (8), сколько у Винисиуса за сборную Бразилии (8)
ОтветОтец Абду
Это всё гениальная атакующая схема сэра Саутгейта - закинь на длинного.
При Саутгейте Магуайр заваливает сезон за сезоном, но стабильно выходит в основе сборной
При Тухеле провёл отличный сезон и не попадает на ЧМ
Ну какая-то глупость от Тухеля, если это так, да и не настолько хороша линия обороны Англии, чтобы выбрасывать оттуда капитана
ОтветВлад Безруков
Комментарий скрыт
ОтветВлад Безруков
Саутгейт постоянно играл в 3 цз, Тухель сейчас больше играет в 2, а при игре в 2 цз Магуайер слаб.
И че отличного он провел, пол сезона пропустил по факту.
Дураки что-ли совсем?
Жаль, конечно, этого холодильника…
ОтветТимофей Головачев
Жаль, конечно, этого холодильника…
розенЛЕВ!
Ни разу не был вызван на матчи отбора и шокирован, что пролетел мимо основного турнира?
Жаль конечно этого технаря...
Эх,последний Чм по сути для него,очень странное решение
Видать Тухель давно не обновлял ленту и не в курсе, что мемы про Харри больше не актуальны
Очень глупо. Как минимум опытный чел, который в раздевалке даст опыт. Да и на поле в этом году оч хорош
