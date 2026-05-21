Магуайр не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026. Защитник «МЮ» «шокирован» этим (Бен Джейкобс)
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр не сыграет на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
33-летний футболист не включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026, утверждает журналист Бен Джейкобс. Харри «шокирован тем, что не попал в заявку» англичан.
Магуайр провел 22 матча в АПЛ в этом сезоне, забил 1 гол, сделал 2 ассиста, заработал 3 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
При Тухеле провёл отличный сезон и не попадает на ЧМ
Ну какая-то глупость от Тухеля, если это так, да и не настолько хороша линия обороны Англии, чтобы выбрасывать оттуда капитана
И че отличного он провел, пол сезона пропустил по факту.