«В футболе давным-давно все придумано. Нет такого, что в любой команде у тренера получается. Поставьте Пепа в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей». Мостовой о победе Эмери в ЛЕ

Мостовой: поставьте Гвардиолу в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу Унаи Эмери в Лиге Европы.

«Астон Вилла» под руководством испанского специалиста завоевала трофей, разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0. Это пятая победа Эмери в этом турнире.

«Выиграл – молодец. В футболе давным-давно все придумано: у кого-то получается в одной команде, а не выходит в другой. Нет такого, когда в любой команде у тренера получается. Такого не было и не будет никогда.

Поставьте Гвардиолу в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей. Анчелотти поставьте в «Сассуоло», и что? Эмери – молодец, надо его поздравить и порадоваться.

А если говорить конкретно о финале, то Буэндиа вообще сумасшедший гол второй забил. Причем забил в раздевалку, опустил «Фрайбург».

Если бы не этот мяч, во втором тайме немцы могли бы попытаться отыграться. Гол Буэндиа – просто фантастика», – сказал Мостовой.