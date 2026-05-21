«В футболе давным-давно все придумано. Нет такого, что в любой команде у тренера получается. Поставьте Пепа в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей». Мостовой о победе Эмери в ЛЕ
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу Унаи Эмери в Лиге Европы.
«Астон Вилла» под руководством испанского специалиста завоевала трофей, разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0. Это пятая победа Эмери в этом турнире.
«Выиграл – молодец. В футболе давным-давно все придумано: у кого-то получается в одной команде, а не выходит в другой. Нет такого, когда в любой команде у тренера получается. Такого не было и не будет никогда.
Поставьте Гвардиолу в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей. Анчелотти поставьте в «Сассуоло», и что? Эмери – молодец, надо его поздравить и порадоваться.
А если говорить конкретно о финале, то Буэндиа вообще сумасшедший гол второй забил. Причем забил в раздевалку, опустил «Фрайбург».
Если бы не этот мяч, во втором тайме немцы могли бы попытаться отыграться. Гол Буэндиа – просто фантастика», – сказал Мостовой.
Сказочный Мостовой
Единственный шанс для Атлетико, кстати)
Как же никогда? Вот этот самый Эмери выигрывает Лигу Европы уже с 3-й командой. Это, конечно, не "каждая", но и совсем не одна. Значит, от тренера все-таки что-то зависит? И не просто "что-то", а многое!