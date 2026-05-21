  «В футболе давным-давно все придумано. Нет такого, что в любой команде у тренера получается. Поставьте Пепа в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей». Мостовой о победе Эмери в ЛЕ
«В футболе давным-давно все придумано. Нет такого, что в любой команде у тренера получается. Поставьте Пепа в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей». Мостовой о победе Эмери в ЛЕ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу Унаи Эмери в Лиге Европы.

«Астон Вилла» под руководством испанского специалиста завоевала трофей, разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0. Это пятая победа Эмери в этом турнире. 

«Выиграл – молодец. В футболе давным-давно все придумано: у кого-то получается в одной команде, а не выходит в другой. Нет такого, когда в любой команде у тренера получается. Такого не было и не будет никогда.

Поставьте Гвардиолу в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей. Анчелотти поставьте в «Сассуоло», и что? Эмери – молодец, надо его поздравить и порадоваться.

А если говорить конкретно о финале, то Буэндиа вообще сумасшедший гол второй забил. Причем забил в раздевалку, опустил «Фрайбург».

Если бы не этот мяч, во втором тайме немцы могли бы попытаться отыграться. Гол Буэндиа – просто фантастика», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
А почему он должен идти в Осасуну? Он что, зря 30 лет на высочайшем уровне играл?
Шах и мат царьку👏🏼
хочу этот коммент увидеть в конце года в статье спортса, посвященной топ комментам за 2026
Ощущение будто он сам с собой разговаривает в алкогольном угаре. А матч.. Он вообще смотрел его? Где там фрайбург мог вообще отыграться? Их Вилла возила весь матч. Шариков от футбола
"Шариков от футбола" — кстати, очень точная аналогия.
проблема в том что он трезвый.
Эмери наоборот проваливается в топ клубах, чувствуя себя комфортно в командах средней руки, так что Царь здесь мимо.
Как вы надоели с этой телегой про клубы средней руки. Уже все все поняли. Ваша шайка средней руки будет под каждый постом про Эмери писать эту фразу, мня себя великими аналитиками?
Согласен, Эмери классный тренер: квалифицированный, опытный и амбициозный, но для того, чтоб стать звездой, как Пеп, Зидан или Анчелотти, ему не хватает харизмы, характера и влияния. И это не о профессиональных качества, а о его персонаже, он такой и всё, и это никак не изменить. Он не способен работать со звёздам, не потому, что не умеет, а потому что «персонаж» ниже уровнем, увы..
В смысле нет такого, что у тренера в любой команде получается?? Эмери выиграл ЛЕ с Севильей, с Вильярреалом, с Астон Виллой и дошёл до финала с Арсеналом. Это у него не в любой команде получается или это как то по другому называется?

Сказочный Мостовой
ну как, с Арсеналом же не выиграл) и со Спартаком)
Ну у Моста сейчас ещё выяснится, что Эмери не футбольный человек) всё таки всю карьеру по сегундам шарился, не то, что великий солнцеликий Мост, игравший 20 лет на высоком уровне)
Арбэлоа поставили в Реал - проиграли все трофеи
Так играют то футболисты!
Поставили бы Мостового - вылетели бы в Сегунду
Поставьте наконец Мостового в ПСЖ, Баварию, Реал, Барсу. Уж очень хочется посмотреть как он выиграет трофей. 😀
Много чести, он играл не таком уровне, чтобы тренировать такие команды
Сразу во все 4 гегемона. И все равно ни один не выиграет)))
Единственный шанс для Атлетико, кстати)
Я угадал спикера с четырёх первых слов заголовка
"... В футболе давным-давно все придумано: у кого-то получается в одной команде, а не выходит в другой. Нет такого, когда в любой команде у тренера получается. Такого не было и не будет никогда..."

Как же никогда? Вот этот самый Эмери выигрывает Лигу Европы уже с 3-й командой. Это, конечно, не "каждая", но и совсем не одна. Значит, от тренера все-таки что-то зависит? И не просто "что-то", а многое!
Не того человека назвали тренеришкой
