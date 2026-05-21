Садыгов подал апелляцию на пожизненное отстранение от футбола, сообщили в CAS: «Процедура продолжается. Дата слушания пока не назначена»

Садыгов подал апелляцию на пожизненное отстранение от футбола.

Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить решение о пожизненном отстранении от футбола.

Напомним, подмосковный клуб не получил лицензию для участия в сезоне-2025/26 из-за долгов по зарплатам перед игроками и сотрудниками и объявил о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки » банкротом.

В ноябре КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью. В марте такое же решение приняла ФИФА.

«Подтверждаем, что господин Садыгов подал апелляцию 19 марта 2026 года, и процедура продолжается. Дата слушания пока не назначена», – сообщил представитель CAS.

Глава КДК Григорьянц: «Общий долг «Химок» – более 1 млрд рублей. Садыгов не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом»