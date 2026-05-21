Садыгов подал апелляцию на пожизненное отстранение от футбола, сообщили в CAS: «Процедура продолжается. Дата слушания пока не назначена»

Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить решение о пожизненном отстранении от футбола. 

Напомним, подмосковный клуб не получил лицензию для участия в сезоне-2025/26 из-за долгов по зарплатам перед игроками и сотрудниками и объявил о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

В ноябре КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью. В марте такое же решение приняла ФИФА.

«Подтверждаем, что господин Садыгов подал апелляцию 19 марта 2026 года, и процедура продолжается. Дата слушания пока не назначена», – сообщил представитель CAS.

Глава КДК Григорьянц: «Общий долг «Химок» – более 1 млрд рублей. Садыгов не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом»

Какой дерзкиймамбет
Остается только пожелать CAS вынести справедливое решение и не снимать бан с этого неуважаемого человека, обманувшего не один, а два футбольных клуба))
"Это наша корова и мы её доим" - сказал Садыгов. 😁
Изворотливый. Другого давно бы за долги пристрелили, а этот все гешефтит. Непотопляемая личность))
Вот зачем ему это?? Он что то имеет с этого?
ОтветПавел_1116679604
Вот зачем ему это?? Он что то имеет с этого?
Он футбольный человек
ОтветПавел_1116679604
Вот зачем ему это?? Он что то имеет с этого?
Так у него ж клуб в Турции. А ФИФА тоже отстранила от деятельности связанной с футболом.
Этот бандос из 90х думает, что ему всё можно, но в Европе не 90е
ОтветTun
Этот бандос из 90х думает, что ему всё можно, но в Европе не 90е
И в России тоже не 90-е
ОтветАндрей Заступов
И в России тоже не 90-е
Разве?
Всё неймётся ему по третьему кругу всех кинуть и всё про#рать, ну поистине великий человек!
Очень жаль! Видно, что человек хороший, да и как спортивный функционер неплох. Такому сразу хочется доверить деньги.
"Дата слушания пока не назначена" ...

- Подсудимый , ваше последнее слово ...
- 50 миллионов ...
- Суд удаляется на совещание ..
Не все еще отстирано)
