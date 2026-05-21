Эмилиано Мартинес, Антони, Роджерс, Буэндиа, Мингеса, Макгинн – в команде сезона ЛЕ
Названа сборная сезона в Лиге Европы.
УЕФА составил символическую сборную лучших игроков сезона в Лиге Европы.
«Астон Вилла» завоевала трофей, победив «Фрайбург» в финале турнира со счетом 3:0. В команду лучших футболистов соревнования попали следующие игроки:
Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
Защитники: Виктор Гомес («Брага»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Фелипе Морато («Ноттингем Форест»), Оскар Мингеса («Сельта»).
Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).
Нападающие: Антони («Бетис»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»).
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46516 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги Европы
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии