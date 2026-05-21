0

Эмилиано Мартинес, Антони, Роджерс, Буэндиа, Мингеса, Макгинн – в команде сезона ЛЕ

Названа сборная сезона в Лиге Европы.

УЕФА составил символическую сборную лучших игроков сезона в Лиге Европы.

«Астон Вилла» завоевала трофей, победив «Фрайбург» в финале турнира со счетом 3:0. В команду лучших футболистов соревнования попали следующие игроки:

ВратарьЭмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Виктор Гомес («Брага»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Фелипе Морато («Ноттингем Форест»), Оскар Мингеса («Сельта»).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Антони («Бетис»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46516 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги Европы
logoЭмилиано Мартинес
logoУЕФА
logoАстон Вилла
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoОскар Мингеса
logoДжон Макгинн
logoАнтони
logoМорган Роджерс
logoБрага
logoВиктор Гомес
logoМаксимилиан Эггештайн
logoЛа Лига
logoНоттингем Форест
logoЭмилиано Буэндиа
logoФрайбург
logoвысшая лига Португалия
logoСельта
logoМаттиас Гинтер
logoбундеслига Германия
logoФелипе Морато
logoИгор Жезус
logoБетис

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
у Мингесы контракт кончается, и до сих пор никакой информации, где он будет играть. очень умный правый защитник, станет находкой для большинства клубов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
48 секунд назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
2 минуты назад
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
5 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
17 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
22 минуты назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
25 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
33 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
14 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
35 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
54 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
сегодня, 18:24Друзья сайта
Рекомендуем