Эмилиано Мартинес, Антони, Роджерс, Буэндиа, Мингеса, Макгинн – в команде сезона ЛЕ

Названа сборная сезона в Лиге Европы.

УЕФА составил символическую сборную лучших игроков сезона в Лиге Европы .

«Астон Вилла» завоевала трофей, победив «Фрайбург» в финале турнира со счетом 3:0. В команду лучших футболистов соревнования попали следующие игроки:

Вратарь : Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники : Виктор Гомес («Брага »), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Фелипе Морато («Ноттингем Форест»), Оскар Мингеса («Сельта»).

Полузащитники : Джон Макгинн («Астон Вилла»), Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие : Антони («Бетис»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»).